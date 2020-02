Psi po lidech opakují podle studie zívání bez ohledu na vzájemné pouto

Londýn - Lidské zívání je "nakažlivé" i pro psy, a to ať už zívá jejich páníček, nebo zcela neznámá osoba. Naznačuje to nová studie odborníků z novozélandské Aucklandské univerzity, o níž tento týden informovala agentura AFP. Výsledky jejich zkoumání zpochybňují hypotézu, že opakování lidského chování ze strany čtyřnohých mazlíčků je projevem empatie.

Autoři výzkumu představeného v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B ke svým závěrům dospěli na základě údajů z několika starších studií, ale také vlastního pokusu se třiceti psy. Zvířata byla při experimentu vystavena dvěma scénářům. Při prvním trávila čas s člověkem, který jim věnoval pozornost, hrál si s nimi a hladil je, zatímco při druhém je člověk zcela ignoroval, vyhýbal se pohledu do jejich očí a nenabídl jim ze svého jídla.

Obě varianty končily tím, že osoba položila psa na postel a začala před ním zívat. Zvířata chování opakovala bez ohledu na předchozí interakce.

"Dokonce to dělali trochu víc při 'asociálních' podmínkách," řekl AFP šéf novozélandského výzkumného týmu Patrick Neilands. "Překvapilo nás to. Bylo pravděpodobnější, že psi budou napodobovat známou osobu, spíše než cizího člověka, protože nakažlivé zívání a empatie mohou vycházet z podobných kognitivních mechanismů," pokračoval člen laboratoře Clever Canine Lab.

AFP uvádí, že nakažlivost zívání není zcela probádaná ani u člověka, podle všeho ale bývá vyšší zejména ve skupinách lidí, kteří se znají. Nový pokus se psy podle Neilandse ukazuje, že u "nejlepšího přítele člověka" tento fenomén nesouvisí s empatií. Vědec zároveň uvedl, že studie přinesla "první jasný důkaz" nakažlivosti zívání u jiných savců, než jsou lidé a primáti.