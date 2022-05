Psi chvíli hráli místo fotbalistů, nechápal těžkooděnce kolem plochy kouč Svědík

Uherské Hradiště - Průběh finále domácího poháru MOL Cupu mezi fotbalisty Slovácka a pražské Sparty poznamenal na necelých pět minut v druhé půli příchod těžkooděnců se psy k hrací ploše a střídačkám. Policisté nezvyklý manévr vysvětlili tím, že o přítomnost před tribunami je požádal pořadatel utkání, Fotbalová asociace ČR (FAČR), neboť údajně hrozil vstup fanoušků na trávník. Aktéři finále zásah nechápali, podle trenéra Slovácka Martina Svědíka v podstatě psi na chvíli hráli místo fotbalistů.

Zhruba po 71 minutách přišli těžkooděnci se psy nezvykle i před hlavní tribunu stadionu v Uherském Hradišti. Zvířata postávala podél postranních čar a před střídačkami jen pár metrů od hráčů a členů realizačních týmů a místo pokynů bylo slyšet hlasité štěkání. Po necelých pěti minutách se těžkooděnci se psy od podélných tribun stáhli a policisté zůstali jen před oběma sektory za brankami.

"Pro mě nepochopitelné. Myslel jsem si, že nás jdou obsadit, nebo nevím. Ti psi v podstatě na chvíli hráli fotbal za hráče, byli až v hřišti. Moc jsem to nepochopil. Do rázu utkání, ve kterém panovala skvělá atmosféra, to vůbec nezapadlo. Trošku mě to zklamalo," uvedl na tiskové konferenci Svědík.

Nezvyklý incident si nedokázali vysvětlit ani sparťané. "Nikdy jsem to nezažil. Ale úplně to nevnímáte, když hrajete zápas. Všimnete si toho, ale jenom na moment," prohlásil záložník Ladislav Krejčí mladší.

"My jsme nevěděli, co se děje. Informace se k nám nedostaly. Předpokládám, že policisté informace měli a věděli, co dělají. Nemyslím si, že by to nějak ovlivnilo náš výkon," doplnil trenér Pražanů Michal Horňák, jehož svěřenci finále prohráli 1:3.

FAČR požádala policii o přítomnost z preventivních důvodů, nejspíš měla informaci, že reálně hrozí vstup fanoušků na trávník. Zřejmě také nechtěla riskovat, aby se opakovaly divácké nepokoje z některých finálových utkání v dřívějších letech. Už v prvním poločase dnešního duelu sparťanští příznivci zaházeli trávník světlicemi, výtržnosti ale průběh nijak výrazně nepoznamenaly.

"Byli jsme pořadatelem požádáni o přítomnost v sektoru hostů i domácích, aby policisté stáli přímo na hřišti. Byl předpoklad, že by fanoušci mohli přelézat zábrany a vstupovat na hřiště. V tom jim mají policisté případně zabránit," řekla ČTK policejní mluvčí Milena Šabatová.

"Na základě vyhodnocení bezpečnostních informací požádal hlavní pořadatel (FAČR) policii o součinnost. Neříkám, že se o tom nesmí mluvit, ale jsou to věci, které prostě nejdou ven. Bylo to z preventivních důvodů. Jestliže pořadatel pozve policii na stadion, ta už se řídí sama sebou a nebere na nikoho ohled," řekl novinářům technický delegát utkání Zbyněk Rampáček.