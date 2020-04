Psi by možná v budoucnu mohli pomoci vyhledávat lidi s covid-19

Praha - Čeští kynologové vyvíjejí metodu, jak využít speciálně vycvičených psů pro odhalování lidí s onemocněním covid-19. Projekt nazvaný Dog for Doc zahájili na začátku března a mohl by podle nich pomoci zajistit efektivnější testování lidí na přítomnost nového koronaviru. Vedoucím projektu je Gustav Hotový, který byl dříve mimo jiné šéfem českých kynologických záchranářů. Nyní stojí v čele organizace Search and Rescue Czech Republic (SAR CZ). ČTK o tom informoval mluvčí projektu Dušan Stuchlík. Kynologové o projektu informovali také Ústřední krizový štáb, řekl.

Nápad využít psy pro odhalování lidí s covid-19 vychází podle Stuchlíka z předpokladu, že onemocnění změní pach člověka podobně jako třeba tuberkulóza, malárie nebo rakovina. "Pokud se princip potvrdí, bylo by ideální využívat psy k detekci bezpříznakových pacientů i předmětů, které byly kontaminovány pachem z nemocného člověka," uvedl Stuchlík. Psi by se podle něj mohli využívat k preventivním kontrolám třeba ve zdravotnických zařízeních, na letišti či nádraží nebo k ochraně personálu ve strategických podnicích.

Organizace SAR CZ na projektu spolupracuje s odborníky z pražské Fakultní nemocnice na Bulovce, Centrem pro výzkum chování psů České zemědělské univerzity v Praze, specialisty z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR a IT odborníky. Partnerem projektu je také Český červený kříž. Tyto instituce se podílí na projektu hlavně materiálem a personálem. Organizace SAR CZ zatím projekt financuje bez další pomoci.

Podle Stuchlíka minulý týden skončila příprava metodiky výzkumu a začal odběr materiálu od infikovaných pacientů. Nyní se dokončuje nezbytná administrativa pro zajištění bezpečnosti cvičených psů. "Jakmile výzkum přejde do stadia realizace, první výsledky bude možné očekávat zhruba po deseti týdnech," uvedl.

Vedoucí projektu Gustav Hotový donedávna působil jako lektor služební kynologie ministerstva vnitra, a byl tedy mimo jiné šéfem tuzemských kynologických záchranářů. Podle něj by takový projekt v běžné situaci trval mnoho měsíců i let. "Vše urychlíme tím, že budeme pracovat v uzavřeném prostředí na směny a nepřetržitě," řekl. Projekt je podle něj náročný na čas i ochranné pomůcky. Lidi, kteří budou pracovat se psy, musí například už nyní dodržovat karanténu a procházejí pravidelnou kontrolou a testováním.

Podobnou snahu o využití psů při odhalování nového koronaviru, který způsobuje nemoc covid-19, mají i odborníci v dalších zemích. Usilují o to například ve Velké Británii, Izraeli, USA nebo Spojených arabských emirátech, vyjmenoval Stuchlík.