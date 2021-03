PSG a Liverpool mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále LM

Paříž/Budapešť - Fotbalová Liga mistrů pozná ve středu další dva čtvrtfinalisty. Paris Saint Germain bude v osmifinálové odvetě v Parku princů hájit vysokou výhru 4:1 z Barcelony. K postupu mezi nejlepší osmičku soutěže má nakročeno také trápící se Liverpool, který v úvodním duelu na neutrální půdě v Budapešti v roli "hostujícího" týmu zdolal Lipsko 2:0. V maďarské metropoli se odehraje i odveta.

V prvním osmifinále na barcelonském Camp Nou zazářil hattrickem dvaadvacetiletý útočník Kylian Mbappé. Pařížané se proti Barceloně ocitli v podobné pozici i v roce 2017. Tehdy úvodní osmifinále doma ovládli 4:0, ale v odvetě po debaklu 1:6 vypadli.

"Pořád zbývá 90 minut. Mají skvělé hráče," citoval web uefa.com trenéra PSG Mauricia Pochettina, který v minulosti koučoval barcelonský Espaňol.

Loňský finalista Ligy mistrů se pyšní skvělou formou, z posledních devíti soutěžních duelů jich PSG osm vyhrál. Doma v Lize mistrů navíc Barceloně nepodlehl ve čtyřech z pěti zápasů. Stejně jako v úvodním osmifinále se i v odvetě musí obejít bez zraněného útočníka Neymara, který do francouzské metropole přišel právě z Barcelony. Oběma celkům patří v domácích soutěžích druhé místo.

"Mohl bych vám napovídat lži, ale vzhledem k tomu, že jsme doma prohráli 1:4, jsou šance na postup hodně malé. Zápas nám ukázal, jak moc se musíme zlepšit, zejména na úrovni Ligy mistrů," uvedl barcelonský trenér Ronald Koeman.

Lipsku kvůli pandemii koronaviru hrozilo, že pokud by se hrálo v Anglii, muselo by po návratu do Německa do dvoutýdenní karantény. Proto se obě mužstva znovu představí v budapešťské Puskásově aréně.

Liverpool prohrál šest z posledních osmi soutěžních zápasů a ve čtyřech z nich neskóroval. V anglické lize se obhájce titulu propadl mimo pohárové příčky až na osmé místo.

"Bude to těžké. okud postoupíme, což nemáme zaručené, mohlo by nám to dodat sebevědomí," citoval klubový web trenéra Liverpoolu Jürgena Kloppa.

Zatímco jeho týmu se nedaří, Lipsko zvítězilo v osmi z posledních devíti soutěžních utkáních a v bundeslize je druhé. Jediná porážka během této doby přišla právě s "Reds". "Chceme si přenést formu do Ligy mistrů, pokusit se porazit Liverpool a dostat se do čtvrtfinále," prohlásil sportovní ředitel německého klubu Markus Krösche.

Oba duely mají výkop ve 21:00 a kvůli opatřením proti koronaviru se odehrají bez diváků.

Zajímavosti před středečními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- Liverpool FC - RB Lipsko Výkop: středa 10. března, 21:00. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). První zápas: 2:0. Bilance: 1 1-0-0 2:0. Zajímavosti: - stejně jako úvodní duel se kvůli pandemii koronaviru hraje na neutrální půdě v Budapešti a bez diváků; v případě, že by se hrálo v Anglii, hrozila Lipsku po návratu do Německa dvoutýdenní karanténa - jediné vzájemné utkání v evropských pohárech vyhrál Liverpool 2:0 - Liverpool od roku 2002 neprohrál v evropských pohárech s německými mužstvy 11x za sebou - Liverpool v uplynulém ročníku LM vypadl v osmifinále, předtím 2x za sebou postoupil do finále a v roce 2019 soutěž ovládl - Lipsko v minulé sezoně vyřadilo v osmifinále jiný anglický celek Tottenham a probojovalo se do semifinále - Liverpool prohrál 6 z posledních 8 soutěžních zápasů a ve 4 z nich neskóroval - Lipsko vyhrálo 8 z uplynulých 9 soutěžních duelů, jediná prohra přišla s Liverpoolem - obhájce titulu Liverpool je v anglické lize až osmý, Lipsko je v německé lize druhé - týmy vedou němečtí trenéři Klopp (Liverpool) a Nagelsmann (Lipsko) - v karetním ohrožení jsou Henrichs, Konaté, Kluivert, Mukiele, Nkunku, Olmo a Sabitzer (všichni Lipsko) a Henderson, Milner a Wijnaldum (všichni Liverpool) Paris St. Germain - FC Barcelona Výkop: středa 10. března, 21:00. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). První zápas: 4:1. Bilance: 12 4-3-5 20:23. Zajímavosti: - týmy se ve vyřazovací fázi LM utkaly 4x; Barcelona postoupila ve 3 případech (2013, 2015 a 2017), PSG pouze v roce 1995 - PSG vyhrál 2 z posledních 3 vzájemných utkání v LM a dal v nich po 4 brankách - Barcelona nevyhrála v LM na hřišti PSG ve 4 z 5 zápasů - PSG hraje osmifinále podeváté za sebou; v minulé sezoně prohrál ve finále s Bayernem Mnichov, předtím však 3x po sobě vypadl v osmifinále - Barcelona postoupila do čtvrtfinále LM 13x za sebou, což je rekord soutěže; naposledy vypadla v osmifinále v roce 2007 s Liverpoolem - PSG vyhrál 8 z posledních 9 soutěžních duelů - Barcelona od května 2019 neprohrála venku v LM 7x po sobě - Barcelona je ve španělské lize druhá stejně jako PSG ve francouzské lize - trenér PSG Pochettino byl v minulosti hráčem i koučem barcelonského Espaňolu - v karetním ohrožení jsou Paredes, Verratti a bývalý hráč Barcelony Neymar (všichni PSG), který kvůli zranění zmešká i odvetu