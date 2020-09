Prymula zřejmě navrhne vyhlášení nouzového stavu

Praha - Vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření koronaviru zřejmě navrhne na dalším jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula. Řekl to serveru Respekt.cz. Vláda se sejde za týden. Ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) řekl serveru iDNES.cz, že o Prymulově plánu ví a vyhlášení nouzového stavu podpoří. Podle serveru chce Prymula vyhlásit nouzový stav, aby stát mohl přistoupit k dalším opatřením proti šíření nemoci covid-19. Nouzový stav vyhlašuje vláda, v případě nebezpečí z prodlení premiér, jehož rozhodnutí pak vláda může schválit, či zrušit. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí neprodleně informovat Sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

"Udělat to určitě musíme. Bez toho moc šance není. Já myslím, že to bude na prvním jednání vlády," řekl Prymula na otázku Respektu, zda bude požadovat vyhlášení nouzového stavu. V kabinetu bude mít pro tento návrh podporu minimálně u vicepremiéra Hamáčka. "Pokud ministerstvo dospělo k názoru, že potřebuje udělat opatření, ke kterým není na základě zákona o ochraně veřejného zdraví oprávněno, tak to bude potřeba vyhlásit," řekl Hamáček serveru iDNES.cz. Naposledy vyhlásila vláda nouzový stav kvůli šíření koronaviru 12. března. Poté byl nouzový stav postupně prodlužován, skončil 17. května.

Hamáček přitom řekl v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, že vyhlášení nějaké formy mimořádného stavu by bylo potřeba zvážit, pokud by došlo k výpadku zdravotnického personálu. Podle Hamáčka ale stát zatím zvládá situaci kolem covidu-19 standardními prostředky. Sám Prymula ještě minulý týden v úterý při svém uvedení do úřadu ministra řekl médiím, že vyhlášení nouzového stavu zatím není nutné. Nevyloučil ale tehdy, že by si to situace mohla vyžádat za jeden či dva týdny.

Ministr zdravotnictví v pátek oznámil, že plánuje v tomto týdnu vydat další opatření omezující kvůli koronaviru shromažďování. V neděli upřesnil v pořadu Partie v televizi Prima, že ohlášené omezení volnočasových aktivit bude znamenat maximální účast deset až 20 lidí. Vyhlášení příslušného opatření očekává ve středu nebo v pátek tento týden.

Prymula podle Respektu zvažuje vyhlášení nouzového stavu i kvůli předchozím právním sporům kolem opatření, která kvůli koronaviru na jaře vyhlašovalo ministerstvo zdravotnictví. Soud 23. dubna rozhodl o zrušení čtyř opatření ministerstva, která omezila volný pohyb, maloobchod či služby v provozovnách. Vláda pak musela omezení přijmout jako krizová opatření v nouzovém stavu.