Prymula: Zásadní opatření proti koronaviru by se neměla uvolňovat

Praha - Zásadní opatření proti šíření koronaviru by měla ještě nějakou dobu zůstat a neměla by se uvolňovat, dokud šíření epidemie významně neklesne. ČTK to dnes řekl Roman Prymula, poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) a bývalý ministr zdravotnictví. Vláda dnes bude podle nedělního Babišova vyjádření jednat o tom, zda se od úterý otevřou papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem. Další úpravu opatření proti šíření koronaviru zatím premiér nepředpokládá s ohledem na vysoký počet hospitalizovaných.

Epidemie v Česku v posledních dnech zpomaluje. Za uplynulý týden přibylo 56.229 nakažených. Je to výrazně méně než o týden dříve, kdy laboratoře zaznamenaly 88.767 nových případů.

Prymula na dotaz, zda by vláda měla dnes rozhodnout o avizovaném uvolnění, řekl: "Já bych nic významného ještě nepouštěl. Myslím si, že opatření by ještě nějakou dobu měla být." Podle něj je možné přijmout nějaké kosmetické úpravy, ale ne zásadní změny. Poznamenal, že nemocnice se i nadále potýkají s velkou zátěží kvůli péči o pacienty s covidem-19 a to je podle něj dlouhodobě neudržitelné.

Očekává se, že Česko tento týden dostane méně dávek vakcíny, než kolik bylo nasmlouváno. Pokud bude v Česku nedostatek vakcín proti covidu-19, Prymula by byl pro to, aby se druhá dávka vakcíny podávala lidem ještě později než po 28 dnech. Premiér v pátek řekl, že po dohodě s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) dostanou zdravotníci druhou dávku vakcíny až 28., nikoliv 21. den po první dávce. Totéž se bude týkat Babiše i Blatného. Nyní už se očkují i lidé starší 80 let.

Výrobci první schválené vakcíny v EU, firmy Pfizer a BioNTech, doporučují podat druhou dávku minimálně po 21 dnech, podle Prymuly ale horní hranice termínu druhé dávky není omezena. "Je otázkou, jestli nejít třeba až na tři měsíce, ale to je věc velkých diskusí," poznamenal Prymula. Podle něj je lepší, když bude více lidí chráněno po jedné dávce zhruba na 50 až 60 procent, než když bude méně lidí chráněno z 90 procent. Klinické hodnocení vakcíny od Pfizeru prokázalo po dvou dávkách účinnost zhruba 95 procent.

Druhá vakcína schválená pro použití v EU, která je od firmy Moderna, se taktéž podává ve dvou dávkách s minimálním odstupem 28 dnů. Do Česka se distribuuje od minulého týdne.

Premiér o víkendu uvedl, že stát čeká na upřesnění od dodavatele vakcíny, farmaceutické firmy Pfizer, jak se budou v tomto týdnu krátit dodávky. Podle dosavadních informací má do Česka tento týden přijít zhruba 93.600 vakcín na 31 očkovacích míst, dodávky se mají snížit o 40 až 50 procent, uvedl Babiš. Pfizer plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Zpoždění mají podle premiéra také vakcíny od firmy Moderna.