Prymula vyhlásil další opatření proti covidu

Praha - Počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích se omezí na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Restaurace a bary budou muset od čtvrtka své prostory zavírat ve 22:00, v platnosti má být opatření dva týdny. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula. V nemocnicích je podle Prymuly potřeba zapojit kapacity, které nejsou teď vyčleněny pro pacienty s covidem-19. Lůžka s ventilátory jsou téměř zaplněná.

Na akce venku bude moci 2000 sedících, dovnitř 1000

Počet diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích se od čtvrtka omezí na 2000, na vnitřních na 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula. Problémem jsou podle něj i kontakty lidí po zápasech kolem stadionů. Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, řekl dále Prymula. Nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí.

"Někteří namítají, že by chtěli, aby to bylo poměrově, a ne limitováno na 2000, aby na velkých stadionech to bylo více. My si toto uvědomujeme, ale zcela záměrně je limitace na tomto počtu, protože v takovýchto případech dochází k poměrně blízkým kontaktům po ukončení zápasu kolem stadionu. To je důvod, proč tady nejsou rozdíly," poznamenal ministr.

Po předchozím zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví mohlo od počátku září na fotbalové zápasy v Česku přijít více diváků než dosavadních přibližně pět tisíc. Příznivci mohli zaplnit přes polovinu kapacity stadionu, například do Edenu s kapacitou 20.000 míst tak mohlo dorazit až 10.500 fanoušků.

Co se týče omezení vnitřních akcí, běžných divadelních představení by se opatření podle Prymuly příliš dotknout nemělo. "Je omezení na 500 osob, pokud budou v jednosektorovém režimu, pokud ve vícesektorovém režimu, tak 1000 osob," dodal. Výjimkou je podle něj Národní divadlo, které má vyšší kapacitu.

Naopak na větší festivaly s plánovanou několikatisícovou účastí budou mít opatření podle Prymuly velký dopad. "To by se mělo nějakým způsobem řešit," řekl k možným kompenzacím pro pořadatele. "Rozhodně nastávají dopady na velké akce, festivaly. Bezesporu dochází k efektu, který je nežádoucí, kdy ekonomické dopady jsou, ale bohužel to jinak v tuhle chvíli nejde," dodal.

Opatření je podle Prymuly omezeno na 14 dnů, stejně jako zkrácení provozní doby restaurací a barů do 22:00. "Chceme ho přijmout na opravdu nejnutnější dobu. Potřebujeme snížit počty (nákazy), které tady jsou. Nejde o to, že bychom si zapisovali každý den nějaké rekordy. Jde nám o to, že po těchto číslech s určitým odstupem sedmi až deseti dnů přichází projekce čísel do hospitalizací a hospitalizace nám také narůstají. Narůstají i počty zemřelých," uvedl Prymula.

Ministerstvo zdravotnictví naopak zatím neomezí počet hostů na svatbách nad rámec stávajících limitů pro hromadné akce. "O tom se zatím hovoří. Je jasné, že to je dopad, který je velmi citlivý. Pokud k němu dojde, bude avizován dostatečně dopředu aby se mohli svatebčané a organizátoři zařídit," doplnil ministr.

Restaurace a bary musí od čtvrtka zavírat ve 22:00 hodin

Restaurace a bary budou muset od čtvrtka své prostory zavírat ve 22:00, v platnosti má být opatření dva týdny. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dnes potvrdil již v úterý avizované omezení, podrobnosti zveřejní na webu ministerstva. Pod vlivem alkoholu v restauracích a barech jsou lidé více v kontaktu a nedodržují rozestupy, řekl. Další mimořádná opatření se budou týkat kadeřnictví a holičství. Nebudou zavřená, ale dostanou další pokyny pro provoz.

"Vidíme nárůst případů a ve srovnání s jednotlivými zeměmi v Evropě je zcela zřejmé, že naše data nejsou vůbec uspokojivá. Můžeme se bohužel porovnávat se zeměmi, kde je vývoj onemocnění poměrně alarmující," odůvodnil sérii dalších opatření Prymula.

Další opatření se budou týkat také provozoven služeb, jako jsou holičství a kadeřnictví. "Jsou to opatření, která říkají, že tam musí probíhat dezinfekce. A že tam musí být dezinfekce k dispozici," uvedl. Lidé s příznaky by tam neměli chodit a jejich provozovatelé s příznaky pracovat. "Jsou tam popsaná i pravidla z hlediska distance," dodal.

Od minulého pátku nesmějí restaurace a bary vpustit do svých prostor více lidí, než kolik mají míst k sezení. Od soboty musely mít zavřeno mezi půlnocí a 06:00. Zkušenosti ze zahraničí i z Česka podle dřívějších vyjádření ministerstva ukázaly, že bary se často staly ohnisky nákazy, odkud se dál šířila.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už dříve novinářům řekl, že podle zákona nejde omezit jen provoz barů a bezpečnější restaurace nechat otevřené. Zákon o ochraně veřejného zdraví sice podle něj ministerstvu umožňuje mimořádná opatření vydávat, bary, hospody bez jídla i restaurace zná ovšem jenom jako zařízení stravovacích služeb. Ta definuje jako místa, kde jsou podávané pokrmy, mezi které se počítají i nápoje.

Zavírání restaurací ve 22:00 avizoval Prymula už ve svém úvodním projevu po nástupu do funkce ministra v úterý ráno. S omezením otevírací doby restaurací nesouhlasí Asociace hotelů a restaurací ČR, nicméně je to podle ní lepší než zavřít restaurace úplně jako na jaře.

V nemocnicích je třeba zapojit další kapacity

V nemocnicích je podle Prymuly potřeba zapojit kapacity, které nejsou teď vyčleněny pro pacienty s covidem-19. Lůžka s ventilátory jsou téměř zaplněná, řekl dnes novinářům. Kapacity laboratoří na testování se podle něj blíží 30.000 za den. Limitem je kapacita odběrových míst.

"Chceme zrušit bariéru mezi lůžky covid a necovid," řekl Prymula. S kraji chce konzultovat kapacity v jejich nemocnicích. "Potřebujeme, aby pacienti, pokud mají covid, zůstávali v jednotlivých krajích. Jejich transport na centrální zařízení nedává smysl, je ohrožující jak pro personál tak transportní kapacity," dodal. Přesouvat by se mohli až v případě, že někde bude kapacita naplněná. Připravují se na to podle něj plány.

Limitujícím faktorem pro provoz nemocnic je podle Prymuly personál. Česká lékařská komora v pondělí zveřejnila údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, která ukazují rychlé přibývání nakažených zdravotníků. Lékařů bylo k 19. září s nemocí covid 259, zatímco o měsíc dříve čtyři. U zdravotních sester počet pozitivně testovaných za stejné období vzrostl ze tří na 433.

Prymula uvedl, že pro nakažené zdravotníky budou platit i jiná karanténní opatření. Pokud budou bez příznaků, budou moci dál pracovat v respirátorech. Dosud to platilo jen pro zdravotníky v karanténě po kontaktu s nakaženým. Pokud nebude zdravotníků dostatek, zapojí se podle Prymuly medici.

Zatím nejvyšší denní počet testů byl 23.000. Podle ministra se zapojila akademická pracoviště, takže laboratoře se blíží kapacitě 30.000 vzorků denně. Limitující jsou odběrová místa, ulevit by jim mělo zrušení druhého testu lidí v karanténě. Jednají o tom pracovní skupiny. "Myslím, že se velmi blíží doba, kdy by druhý test nemusel být. Po prvním negativním testu, když je člověk po dobu deseti dnů v karanténě, je riziko, že bude onemocnění dál šířit, enormně malé, zejména když se jedná o bezpříznakovou osobu," dodal.

Zajištění dostatečných kapacit v nemocnicích "za jakéhokoliv vývoje epidemie" dostal Prymula za úkol při svém nástupu do funkce od premiéra Andreje Babiše (ANO). Nemocnice v anketě ČTK v úterý uvedly, že jsou připraveny kapacity zvýšit. Zatím to ale podle nich není potřeba.