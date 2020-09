Prymula vyhlásí další opatření proti covidu - ŽIVĚ

Praha - Ministerstvo zdravotnictví dnes zveřejní další opatření, která mají omezit epidemii nemoci covid-19. Podle úterního vyjádření ministra Romana Prymuly (za ANO) půjde o povinné uzavření restaurací a barů ve 22:00 a také o omezení sportovních akcí. Zpřísněná opatření mají platit od čtvrtka, a pokud povedou ke snížení klíčových ukazatelů o šíření infekce, budou podle Prymuly po 14 dnech zrušena.

Restaurace a bary zatím musí být zavřené vždy od půlnoci do 06:00.

Omezení se dotknou také sportovních akcí. Počet diváků by se měl podle Prymulova vyjádření omezit přibližně na 2000 sedících lidí. Prymula uvedl, že Česko je v této oblasti benevolentnější než okolní země. Omezení počtu návštěvníků sportovních akcí ministr konzultoval s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou.

Prymula se funkce ministra zdravotnictví ujal v úterý ráno. V čele resortu nahradil Adama Vojtěcha (za ANO), který rezignoval. Při uvedení do úřadu Prymula řekl, že kvůli epidemii nového koronaviru nechce zavádět opatření, která by handicapovala ekonomiku. V roli ministra se bude snažit epidemii stabilizovat a oploštit nárůst počtu infikovaných.

Pravděpodobné je podle Prymuly omezení počtu účastníků na 100 na venkovních akcích a 50 na vnitřních. Počítá se přitom s výjimkami pro akce, které nejsou tak rizikové. Omezí se ale události, kde lidé jedí nebo pijí a nedodržují rozestupy.

Prymula v úterý také znovu ubezpečil, že ministerstvo nebude zavírat první stupně základních škol, pokud to bude aspoň trochu možné. Pro některé regiony se diskutuje o možnosti distanční výuky na druhých stupních základních škol či na středních školách. Zároveň vyzval ředitele škol, aby na pátek 25. září vyhlásili volno. Spolu s pondělním státním svátkem by tak vznikl čtyřdenní víkend, který by poskytl čas na útlum epidemie.