Prymula: Spor Hamáčka se SÚKL lze vyřešit velmi snadno

Praha - Řešit spor vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve věci distribuce ochranných prostředků seniorům Českou poštou v médiích je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nevhodné. Problém se dá vyřešit velmi snadno, řekl na dnešní tiskové konferenci. Hamáček dnes novinářům řekl, že bude s Prymulou o záležitosti mluvit. Zopakoval také, že nadále považuje za správné podat kvůli postupu úřadu trestní oznámení.

"Považuji za nejvýš nešťastné, abychom zejména v dnešní době řešili tuto problematiku na úrovni dvou státních institucí. Zatím jsem nehovořil s oběma najednou, myslím, že k tomu dojde během pár hodin. Myslím, že tato kauza bude uzavřena, protože nepovažuji opravdu za vhodné, aby se masmediálně řešilo něco, co se dá vyřešit velmi snadno," poznamenal Prymula.

Vláda nedávno rozhodla, že roušky a respirátor pošle všem lidem starším 60 let. Zásilky distribuovala Česká pošta, ústenky byly z balení po 50 kusech rozdělovány a vkládány do obálek po pěti. SÚKL v pondělí oznámil, že pošta porušila při rozesílání zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Ty lze distribuovat jen v ochranných obalech a s informací od výrobce. Pošta musí do tří dnů přijmout nápravná opatření.

Státní podnik se hájí tím, že převzal ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. Hamáček řekl, že SÚKL neměl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvůli šíření poplašné zprávy.

Ředitelka lékového ústavu Irena Storová v úterý uvedla, že chce o distribuci roušek a respirátorů Českou poštou co nejdříve mluvit s novým ministrem zdravotnictví Prymulou i premiérem Andrejem Babišem (ANO). Hamáčkovo vyjádření o trestním oznámení kvůli šíření poplašné zprávy považuje Storová za bezprecedentní. SÚKL je podle Storové jedinou institucí, která může určit, co je a co není zdravotnický prostředek, o tom nemůže rozhodovat ministerstvo vnitra.

Z dílčích výsledků kontroly SÚKL na poště podle Storové vyplývá, že výrobky naplňují zákonnou definici zdravotnického prostředku a sami výrobci je tak označují. Nelze je proto distribuovat při porušení originálního obalu nebo bez informací výrobce. Pošta by měla situaci napravit a odvrátit možná zdravotní rizika.

Pět roušek, které pošta posílala v obálce, bylo vyňato z větších balení o 50 kusech. Respirátor zase neměl informace v češtině a podle SÚKL nenese správné označení shody s evropskými normami CE.