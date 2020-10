Prymula se omluvil, stanovil tři pilíře pro boj s epidemií

Praha - Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se dnes večer v televizním projevu omluvil za to, že nebyl v létě dost důrazný a na opatřeních proti druhé vlně koronaviru netrval. Řekl, že měl na lidi více apelovat, jako to umí jiní. Podle něj není volba mezi ekonomikou a zdravím. Jeho primárním cílem je vyhnout se takzvanému lockdownu, tedy zavírání obchodů, služeb a továren jako na jaře. V závěru na lidi apeloval, aby opatřením věřili a dodržovali je. Pro rychlejší komunikaci mají sledovat ministrův účet na sociální síti twitter. Prymula také představil své tři klíčové pilíře pro další boj s epidemií. Týkají se nemocnic, testování a komunikace.

"Ekonomika funguje, jen když je epidemie pod kontrolou, nejsou plné nemocnice a lidé se ze strachu nezavírají doma," uvedl. Boj s epidemií je podle něj dlouhodobý, pro jeho zvládnutí je od začátku třeba stanovit jasnou a promyšlenou strategii.

Někteří lidé podle něj vnímají opatření, která přijímá vláda, jako nelogická nebo šikanózní, podle něj jsou ale promyšlená a epidemiologové vědí, co a proč dělají. "Je přirozené, že nutně musel vzniknout celospolečenský dojem velké frustrace a zklamání, že Prymula opět něco utahuje, přikazuje, zakazuje," řekl a dodal, že se chce za zásahy do života lidí omluvit. Podle něj je rychlá reakce nutná, aby se šíření viru nevymklo jakékoliv kontrole.

"Dávám vám své slovo, že budeme stále monitorovat dopady jednotlivých opatření a vyhodnocovat jejich nutnost a funkčnost. Jasně říkám, že bude-li to situace umožňovat, budeme opatření, která nebudou nutná, okamžitě uvolňovat," řekl. Výjimkou je návrat dětí z prvního stupně do škol, který bude podle něj bez dalších podmínek 2. listopadu.

Prymula připomněl, že stav v ČR se prudce zhoršuje a nárůst počtu nových případů je jeden z nejvyšších na světě. Modely vývoje epidemie postavené na dostupných datech o šíření viru podle něj ukazují, že v následujících týdnech vzroste počet hospitalizací, těžkých případů a úmrtí. "A to je takřka jisté. Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny," dodal.

Zkrotit jakoukoliv epidemii podle něj nikdy a nikde na světě není možné bez ztrát ekonomických a sociálních. "Nejsem povolán k tomu a nemohu na sebe přijmout tíhu odpovědnosti za odpověď na otázku, jakou cenu má jeden lidský život. Jakou cenu jsme schopni obětovat v boji proti koronaviru a kolik tento boj nás všechny bude stát. To musejí jiní," dodal.

V závěru více než dvacetiminutového projevu Prymula vysvětloval v pondělí přijatá vládní opatření a apeloval na lidi, aby je dodržovali. "Na závěr můj osobní apel na všechny z vás. Snad ten nejdůležitější. Bez vás, bez každého z vás, bez vašeho porozumění pravidlům a opatřením, bez vaší důvěry v to, že mají svůj smysl, a bez jejich dodržování virus neporazíme. Prosím, pomozte mi v mé práci. Týká se to nás všech," řekl ministr.

Při projevu, natočeném v aule ministerstva, za ním na schodech stáli ředitelé fakultních nemocnic. Původně měl vystoupit už v pondělí, kvůli protahujícímu se jednání vlády ale byl jeho projev odložen.

Prymula stanovil pro boj s epidemií tři klíčové pilíře

Pro další boj s epidemií covidu-19 má Prymulova strategie tři klíčové pilíře. První se týká vyčlenění kapacit nemocnic, spoluřízení státních nemocnic ministerstvem a zajištění jejich dostatečného financování. Druhým pilířem bude plošné testování české populace s trasováním infekčních pacientů. Třetím bude změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti.

Pro pacienty s covidem-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči má být podle Prymuly vyčleněno až 10.000 nemocničních lůžek. "To, zda budeme muset opatření zpřísňovat nebo naopak uvolňovat, budeme primárně rozhodovat podle toho, jaká bude míra jejich naplněnosti. Musíme se za každou cenu vyhnout situaci, kdy bychom se o některého z nemocných nedokázali z kapacitních důvodů postarat," uvedl.

Nejdůležitější podle něj bude naplněnost jednotek intenzivní péče. Kapacity nemocnic bude pracovní skupina vedená náměstkem ředitele největší Všeobecné zdravotní pojišťovny Davidem Šmehlíkem nepřetržitě sledovat a občany pravidelně informovat. "Bude tak k dispozici objektivní údaj, který - jak věřím - umožní občanům rozumět tomu, kde v boji s pandemií jsme," řekl ministr.

Podle ministra vznikne také systém pro sdílení zdravotnického personálu. "Cílem bude jednak vytvořit dodatečné kapacity intenzivní péče a kapacity pro stabilizované pacienty, kteří zůstávají v nemocnici, protože je pro ně obtížné se v infekčních stavu vrátit do domácí péče," dodal.

Druhým pilířem je rozšířené a plošné testování české populace pomocí antigenních testů s výsledkem do 15 minut. "Tyto testy jsou rychlé, levné a snadné. Pokud by se nám je povedlo zajistit, tak testování by pro všechny občany bylo zdarma," uvedl. Pokud by se celoplošné testování povedlo, získá Česko podle něj cenná data o šíření viru a podaří se nastavit výrazně cílenější systém karantény.

Do testování budou zapojeni praktičtí lékaři, nemocnice, aktuální odběrová místa a dále vzniknou speciální odběrová místa posílená o až 7000 studentů lékařských fakult a až o 10.000 studentů dalších vysokých škol. Systém podle něj funguje v Jižní Koreji, Lichtenštejnsku nebo Dánsku.

Třetím pilířem bude změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti. "Sebekriticky přiznávám, že způsob komunikace působí často dojmem nesrozumitelnosti, často nelogičnosti nebo také invazním nebo agresivním dojmem," uvedl Prymula. Chce klást důraz na vysvětlování opatření "důrazně, názorně, jednoduše a lidsky". Chce mít také jasnou komunikační linii, jakýsi "překladač do srozumitelné řeči". Lidi také vyzval k tomu, aby nešířili neověřené a lživé informace.

Prymula v projevu vysvětloval nutnost zavření škol a restaurací

Ve školách se nakazilo 4500 pedagogů a žáci a studenti tvoří 16 procent všech nakažených. V gastronomii se prokázalo 722 nakažených, ale další případy ukazují podle dat na společenské akce, bary nebo gastronomická zařízení jako pracoviště. Ministr Prymula tak v televizním projevu vysvětloval, proč bylo nutné uzavřít skoro všechny školy a restaurace. Jejich omezení v pondělí schválila vláda a platí od středy.

Děti z prvních stupňů základních škol nepůjdou do škol do 2. listopadu. "Vím, že toto opatření má celou řadu odpůrců. I my jsme o nich dlouho diskutovali. Jsou zde však jasná data, která ukazují, že nejčastěji jsou nakažení právě pedagogové a pracovníci ve školství. Dokonce častěji než zdravotničtí pracovníci," uvedl.

Prudký nárůst nových případů podle něj začal 12. září a dál pokračuje. "Dosáhl už více než 4500 případů. Pokud vezmeme pozitivní osoby podle povolání či podle oboru činnosti, na prvním místě je s více než 16 procenty právě kategorie žák, student, učeň," doplnil.

Do konce nouzového stavu bude podle Prymuly platit omezení shromažďování na šest osob nebo uzavření restaurací, barů a klubů. Restauratérům se Prymula za toto radikální omezení omluvil. "V gastronomii a pohostinství se sice přímo nakazilo jen 722 osob, ale další významné počty nakažených souvisejí s nákazou v restauracích, barech a klubech. A naše statistiky je vykazují v kategoriích nákaza na pracovišti, ve volném čase, při běžných aktivitách a společenských akcích," vysvětlil.

Vláda podle něj naslouchala i sociologům. "Správně řekli, že pokud bychom zavřeli školy, a nikoliv restaurace, tak bychom vyslali silně negativní signál celému národu, že nám nezáleží na vzdělání. Souhlasím s nimi," dodal.

Velká diskuse se dnes vedla také o vysokoškolských kolejích. Ministerstvo školství původní zákaz pobytu studentů, kteří mají trvalé bydliště v ČR, v těchto zařízeních zmírnilo. Prymula v projevu uvedl, že studenti, kteří se bojí vrátit domů z obavy, aby nenakazili své rodiny, se mohou nechat zadarmo otestovat.

Už od dnešního rána na rozdíl od ostatních opatření platí povinnost nosit roušky na zastávkách městské hromadné dopravy. "Za tuto nelogičnost se chci omluvit, ale pokud chceme vyhlásit opatření právně korektně, musíme to takto udělat," dodal ministr. Toto opatření bude podle něj platit do odvolání. Logicky doplňuje povinnost nosit roušku v MHD.

Prymula také potvrdil pondělní slova premiéra Andreje Babiše (ANO), že v pondělí přijatá opatření se budou postupně uvolňovat podle toho, jak se podaří snížit takzvané reprodukční číslo. Tento údaj ukazuje průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Opatření se zmírní, až klesne pod 0,8. V současné době je 1,5, uvedl Prymula.