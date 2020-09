Prymula představí návrh na vyhlášení nouzového stavu

Praha - Ministr zdravotnictví Roman Prymula by měl dnes vládní kolegy seznámit s návrhem na vyhlášení nouzového stavu. Sdělit by jim také měl, jaká opatření chce v rámci nouzového stavu zavést. V pondělí večer to řekl premiér Andrej Babiš.

Své návrhy by mohl Prymula přednést na zasedání Rady vlády pro zdravotní rizika, které je podle premiéra naplánováno na 08:00. Členy rady jsou také například vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr obrany Lubomír Metnar nebo hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, který vede Asociaci krajů ČR. Zasedá v ní také vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči David Šmehlík.

Návrh na vyhlášení nouzového stavu by podle Babiše měla vláda schvalovat na mimořádném zasedání ve středu. Podle Hamáčka by se nová opatření mohla týkat omezení hromadných akcí.

Prymula by dnes také měl jednat s ministrem školství Robertem Plagou o dalších případných opatřeních ve školství. V poslední době se mluví o možnosti zavedení distanční výuky pro střední školy, případně pro druhý stupeň základních škol.