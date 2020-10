Prymula: Předávání vyznamenání nemůže být v obvyklém režimu

Praha - Předávání státních vyznamenání se 28. října na Pražském hradě nemůže konat v obvyklém režimu. Situace není epidemiologicky příznivá, řekl dnes novinářům po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). O možnosti předávání vyznamenání později odpoledne jednal i na Hradě, výsledky schůzky ani jedna strana nekomentovala. Prymula dříve uvedl, že při splnění veškerých hygienických podmínek by pro vyznamenání osobně dorazil. Prezident se mu chystá udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie.

"Situaci dnes budeme projednávat. Stávající situace je taková, že ten ceremoniál určitě nemůže proběhnout v původním režimu. Budu o tom s panem prezidentem hovořit. V tuhle chvíli situace epidemiologicky není příznivá," řekl Prymula po jednání vlády. Pražský hrad na čtvrtečních 11:00 oznámil briefing prezidentova kancléře Vratislava Mynáře právě k ceremoniálu udílení státních vyznamenání.

Prymula se na Hradě setkal s Mynářem i se Zemanem. Prezidentův mluvčí na dotaz ČTK uvedl, že Hrad nebude výsledky jednání komentovat. Ministr s novináři po schůzce nehovořil.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová minulý týden řekla, že by hygienici měli o předávání vyznamenání rozhodnout tento týden. Pražští hygienici odmítli, že jsou při schvalování této akce jakkoliv činní. Výjimku podle nich může udělit jen ministerstvo.

Prymula dříve řekl, že chápe symbolické dopady povolení akce v době, kdy sám apeluje na občany, aby dodržovali vládní opatření a minimalizovali společenské kontakty. Na Pražský hrad dorazí, pokud budou splněny hygienické podmínky. "Opatření budou muset být nastavena tak, aby se tam potkalo naprosté minimum lidí, tedy zpravidla šest osob tak, jak je garantováno. Já si nemyslím, že by to měl být akt, kde by měly být desítky osob," uvedl.

Vláda od čtvrtečních 06:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou.

Zeman ještě nedávno trval na tom, že by se akce měla konat. Pokud by se tradiční ceremoniál neuskutečnil, byla by to urážka státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, řekl Blesku. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) Zeman souhlasil s tím, že se vyznamenání předají bez účasti veřejnosti a politiků. Na ceremoniál by měli dorazit jen vyznamenaní, kterých má být kolem 40. Poslední slovo budou mít hygienici, zdůraznil dříve Babiš.