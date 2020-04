Prymula: Plošné testování seniorů v domovech neplánujeme

Praha - Stát plánuje pravidelné testování personálu domovů pro seniory na nový typ koronaviru, u klientů to s ohledem na jejich množství zatím není reálné. V České televizi to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dalším zvažovaným opatřením podle náměstka je, aby personál bydlel v provizorních podmínkách přímo v zařízeních a nechodil mezi běžnou populaci. Výrobce experimentálního léku remdesivir si vyžádal dvě až tři místa pro případné další testování medikamentu proti koronaviru v ČR. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce.

Ministerstvo podle Prymuly nyní jedná s kraji ohledně distribuce rychlotestů. Pravidelné testování personálu by měli provádět lékaři, kteří do domovů docházejí, dodal. Plošné testování všech včetně seniorů v plánu není. "To je obrovská skupina osob, to bychom testovali na úrovni Spojených států, které jsou x násobně větší než my, takže to zatím kapacitně určitě není možné," vysvětlil náměstek.

Další zmíněné opatření by se mohlo týkat izolace zaměstnanců v domovech, aby nemohli nákazu do zařízení přinést zvnějšku. V některých zejména soukromých domovech to tak podle Prymuly již funguje. "Bydlí v karavanech nebo v nějakých improvizovaných podmínkách s těmi svými klienty," řekl.

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a seniorů, kteří se do domovů vrací po pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví také přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100.000 obyvatel. Stát pro starší pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol v pondělí vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Testy by se podle nich měly opakovat minimálně každých 14 dnů. Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví k dnešnímu ránu je v republice 4194 osob s potvrzenou nákazou koronavirem, 74 lidí se dosud uzdravilo a 56 jich zemřelo. Počet hospitalizovaných byl v pátek 380.

Prymula: ČR nabídne tři nemocnice pro testování léku remdesivir

Výrobce experimentálního léku remdesivir si vyžádal dvě až tři místa pro případné další testování medikamentu proti koronaviru v ČR. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce. V České televizi (ČT) to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ke kolika lidem by se lék mohl dostat, zatím není jasné, dodal. V Česku remdesivir lékaři použili zatím pro jednoho pacienta ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Lék, který vznikl proti ebole, je pro použití proti koronaviru ve fázi klinické studie. Prymula uvedl, že mu dnes ráno telefonovali zástupci firmy Gilead, která remdesivir vyrábí. "Ptali se, jestli jsme schopni vytipovat dvě až tři centra v České republice, kam by remdesivir poté byl alokován v rámci klinické studie," řekl. Centra by podle něj měla být umístěna do největších nemocnic, které o nakažené pečují.

Všeobecná fakultní nemocnice (VFN) v pátek oznámila, že pacient, kterému byl proti nemoci covid-19 podáván remdesivir, se uzdravuje. Podle ošetřujícího lékaře však nelze říci, zda byl remdesivir pro uzdravení pacienta zásadní. Nemocnice lék pro tohoto pacienta získala přímo od výrobce na základě žádosti popisující jeho stav.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Lék nyní firma poskytuje pro těhotné ženy a děti a mladistvé do 18 let. Lidé ve vážném stavu s respiračním selháním z této skupiny o něj můžou zažádat přes web firmy Gilead. S výjimkou pacienta ve VFN však dalším českým pacientům lék společnost dosud neschválila.

Prymula dnes v ČT také uvedl, že ministerstvo zdravotnictví začne na svém webu zveřejňovat i počty jednotlivců, kteří byli testováni na koronavirus. Dosud web uvádí celkový počet testů včetně opakovaných u stejného člověka, do pátku jich bylo 74.170. Podle Prymuly zhruba 88 procent připadá na první testování, 12 procent na opakované testy.

Pořádání svateb, které nyní kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru není možné, bude podle Prymuly uvolněno nejprve pro omezený počet účastníků. "Pokud se rozvolní svatby někdy v dubnu, tak to budou svatby, které budou mít třeba deset lidí," řekl.