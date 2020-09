Prymula označil informace o škodlivosti nošení roušek za nesmysl

Praha - Informace o škodlivosti nošení roušek kvůli vydechovanému vzduchu, které se v poslední době šíří zejména na sociálních sítích, označil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) za nesmysl. Do roušky se nevejde celý objem vydechovaného vzduchu z plic a navíc je částečně propustná, řekl na středečním neveřejném jednání výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně. Vyplývá to ze zveřejněného záznamu.

Studie podle něj poukazují na to, že účinnost nošení roušek může být až 80 procent, některé pracují s údajem 50 procent. "Zcela 'fejkové' jsou zprávy o tom, že člověk vdechuje zpátky vydechovaný vzduch. Když si představíme, jak blízko máme masku, tak ten objem tam určitě nenacpeme a maska je poměrně velmi propustná," řekl Prymula. Při výdechu vyjde z plic asi půl litru vzduchu.

Kritici nošení roušek uvádějí, že při dýchání před roušku člověk zpět vdechuje vydechovaný oxid uhličitý. Při jeho vysoké koncentraci v krvi může docházet k příznakům jako je ospalost nebo závratě. "Vydýchané bakterie, viry, hleny a nečistoty se v roušce zachytí a vy je vdechujete zpátky," napsal například už v březnu na blogu lékař Jan Hnízdil, který se věnuje psychosomatické medicíně. Odpůrci oponují, že roušky používají i zdravotníci při mnohahodinových operacích.

Ministr také připomněl, že v názoru na nošení roušek nebyla konzistentní ani Světová zdravotnická organizace (WHO). Na konci března Prymula jako končící náměstek ministra novinářům řekl, že jejich odmítání má zřejmě vést k tomu, aby jich nebyl nedostatek pro zdravotníky.

"WHO vydává řadu prohlášení, která jsou možná motivovaná trochu politicky. Politika zatím je, že celosvětově je nedostatek ochranných prostředků. Snaží se, aby ochranné prostředky dominantně zůstaly pro zdravotníky," uvedl tehdy.

V současné době WHO nedoporučuje roušky pro děti do 12 let, s čímž ministr souhlasí. Proto také Česko nenařídilo jejich nošení na prvním stupni základních škol. Zahraniční studie podle něj ukazují, že děti do deseti let vylučují podstatně méně viru. "Děti starší deseti let už vylučují prakticky stejně viru jako dospělý," dodal.