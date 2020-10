Prymula odmítl odstoupit, Babiš už navrhl nového ministra

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi odvolání ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). Prymula prohlásil, že sám kvůli schůzce v uzavřené restauraci rezignovat nehodlá. Deník Blesk vydal fotografie Prymuly odcházejícího bez roušky v noci z restaurace. Ministr ale tvrdí, že žádné opatření proti koronaviru neporušil. Premiér označil Prymulovo chování za neomluvitelné. Hlavě státu už předložil jméno možného Prymulova nástupce, se kterým se Zeman sejde v úterý. Babiš doufá v to, že ve čtvrtek bude moci uvést nového ministra do úřadu, a neobává se průtahů ze strany prezidenta. Podle některých politologů už ale průtahy začaly.

"Podle ústavy mám právo navrhnout odvolání ministra, a prezident to akceptoval," řekl dnes novinářům premiér po schůzce se Zemanem. Jméno kandidáta na ministra zdravotnictví zatím Babiš nechtěl zveřejnit. Na úřad vlády dnes přijel za premiérem náměstek brněnské fakultní nemocnice Jan Blatný. Důvody schůzky nechtěl komentovat. Spekuluje se o tom, že by Prymulu mohl nahradit nynější náměstek ministra pro zdravotní péči Aleksi Šedo. Babiš se omezil na konstatování, že jeho kandidát má "obrovské mezinárodní zkušenosti".

Odklad schůzky možného Prymulova nástupce s prezidentem až na úterý nepovažuje premiér za problém. Vychází to podle něj z dalšího programu prezidenta i ministerského kandidáta. "Pan prezident postupuje v dohodě s premiérem. Zvolený postup je maximálně vstřícný, optimální, plně odpovídá vzniklé situaci," sdělil na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Opoziční politici se však obávají toho, aby situace nevedla ve vleklý spor mezi Hradem a Strakovou akademií či protahování výměny. Taková situace by mohla dál oslabit vládu a celou zemi v době vrcholící epidemie koronaviru.

Například podle politologa Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze je průtahem už to, že Zeman neodvolal Prymulu hned. Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze se domnívá, že Prymula odvolán bude. "Ale o něčem svědčí už to, že harmonogram případné změny počítá se jmenováním až ve čtvrtek, zatímco při jmenování pana Prymuly to bylo vyřešeno do druhého dne," doplnil. Třeba odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) loni Zeman měsíce odkládal s argumentem, že mu ústava neukládá lhůtu, ve které má konat.

Babiš na mimořádném briefingu označil vzniklou situaci za absolutní katastrofu, šok a chybu, kterou nelze omluvit. Požádal Prymulu o rezignaci a dodal, že pokud tak neučiní, odvolá ho. Restaurace v Česku musí být od minulého týdne kvůli epidemii koronaviru zavřené a lidé mají nosit i venku roušky. Prymula však řekl, že nic neporušil. Schůzka v restauraci na pražském Vyšehradě, které se zúčastnili šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek a ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, se podle něj uskutečnila v soukromých prostorách vyšehradské kapituly.

Probošt kapituly Aleš Opatrný ale řekl serveru iROZHLAS.cz, že celý objekt, kde se schůzka konala, je pronajatý k provozování restaurace. Kapitula dnes v prohlášení uvedla, že ji schůzka zaskočila a že o poskytnutí prostor k setkání nevěděla.

Ihned po zveřejnění fotografií vyzvali Prymulu k odstoupení opoziční politici, posléze se přidal i šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček, podle něhož Prymula ztratil důvěryhodnost vést ministerstvo zdravotnictví v době koronavirové krize. Za Prymulovo chování se omluvil ministr školství Roman Plaga z ANO, podle něhož to nebyl dobrý příklad pro děti. Opoziční politici pak také kritizovali Prymulovo rozhodnutí neodstoupit.

Faltýnek se už ráno za schůzku ve Sněmovně omluvil. Následně rezignoval na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO. Rozhodnutí, zda má odejít i z funkce předsedy poslaneckého klubu, ponechají Faltýnek a Babiš na poslancích ANO. Faltýnek také ve Sněmovně uvedl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku. Ministr týdeníku Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl vylepšit z hlediska komunikace.

Pražský magistrát kvůli schůzce ministra v restaurací povede správní řízení pro možné porušení vládních opatření. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) informoval, že magistrát povede řízení s právnickými i fyzickými osobami.

Výběr pátečních událostí kolem ministra Prymuly (časy jsou orientační): - Deník Blesk ráno uvedl, že ministr Prymula (za ANO) byl ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. Deník zveřejnil fotografie. V restauraci byli podle serveru ve stejnou dobu i další lidé, včetně předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka. Blesk upozornil také na to, že Prymula neměl při odchodu z podniku (v 23:30) nasazenou roušku. Později vyšlo najevo, že účastníkem schůzky byl i ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. 9:00 - Představitelé opozičních stran vyzvali Prymulu k rezignaci. - Podle vicepremiéra, ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka Prymula ztratil kvůli nedodržení vládních nařízení veškerou důvěryhodnost. Nemůže pokračovat jako ministr, uvedl. Podle iDnes.cz Hamáček později pro CNN Prima NEWS naznačil, že pokud Prymula zůstane, odejdou sociální demokraté z vlády. - Faltýnek se omluvil za to, že se setkal s Prymulou v uzavřené restauraci. Uvedl, že jde o jeho chybu. "Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se potkali v uzavřené hospodě," uvedl Faltýnek. Majitel restaurace je nechal v salonku "probrat věci u kafe". S Prymulou probíral misi vojenských zdravotníků ze Spojených států. - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) oznámil, že magistrát povede správní řízení kvůli porušení vládních opatření v restauraci, kde se setkal Prymula s Faltýnkem. 10:00 - ODS zopakovala svou výzvu, aby vláda po konci krize požádala ve Sněmovně o důvěru. Žádá Prymulovu rezignaci. - Prymula řekl v rozhovoru týdeníku Respekt, že nemá problém rezignovat, pokud si to veřejnost přeje. Za chybu má pouze to, že neměl roušku, když nasedal do auta. Do restaurace nejel za účelem stravování, ale kvůli urgentnímu jednání, řekl. - Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se omluvil učitelům a rodičům za Prymulu v restauraci. Lidé by se podle Plagy měli chovat líp a dodržovat opatření proti covidu. 11:00 - Premiér Babiš požádal Prymulu, aby rezignoval na funkci ministra. Pokud tak neučiní, odvolá ho. Schůzka v restauraci se podle něj nedá omluvit. Faltýnka požádal o rezignaci na pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. - Babiš řekl, že bude o změně ministra odpoledne jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Urychleně hledá náhradu za Prymulu, věří, že nástupce vybere ještě dnes. Řekl, že již mluvil se dvěma kandidáty. 13:00 - Na jednání s premiérem na úřad vlády přijel náměstek Fakultní nemocnice v Brně Jan Blatný. Důvody nechtěl komentovat. - Nabídku na ministerský post dostal ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl. České televizi (ČT) řekl, že ji odmítl. - Prymula odmítl sám rezignovat, řekl, že pravidla neporušil. Schůzka se podle něj uskutečnila v soukromých prostorách Vyšehradské kapituly. 14:00 - Děkan Vyšehradské kapituly Michal Němeček v tiskové zprávě uvedl, že zveřejněná událost kapitulu zaskočila a nemá k ní žádné přesné informace od nájemníka prostor. - Havrlant potvrdil svou účast na schůzce s Prymulou. Jednání se podle něj týkalo pilotního projektu na plošné testování obyvatel. Uvedl, že jednali v uzavřeném neveřejném soukromém prostoru Vyšehradské kapituly. - Faltýnek řekl, že nechá na hygieně posoudit své prohřešky. V případě pokuty požádá Poslaneckou sněmovnu o vydání k správnímu řízení. Novinářům řekl, že pochybil, když si po odchodu z jednání nenasadil roušku. Odehrálo se podle něj ale v soukromém prostoru až za restaurací. 15:00 - Faltýnek oznámil, že rezignuje na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO. Rezignaci předal Babišovi. - Faltýnek řekl, že o jeho setrvání v čele sněmovního klubu ANO mají rozhodnout jeho členové. Zeptá se jich, zda má důvěru. 17:00 - Babiš předložil v Lánech Zemanovi návrh na odvolání Prymuly. Prezidentovi navrhl jeho nástupce, Zeman by se s ním měl sejít v úterý. Premiér doufá v to, že ve čtvrtek ho bude moci uvést do úřadu. - Jméno Prymulova nástupce premiér sdělit odmítl, má podle něj však obrovské mezinárodní zkušenosti. Babiš se neobává toho, že by Zeman ministerskou výměnu protahoval. - Prymulovi, který zůstane ve funkci až do jmenování nástupce, navrhl Babiš možnost působit v expertní skupině epidemiologů.