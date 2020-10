Prymula nevyloučil, že v pondělí sám rezignuje

Praha - Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nevyloučil, že v pondělí sám rezignuje na ministerskou funkci. Řekl to v rozhovoru, který DNES zveřejnil server iDNES.cz. Myslí si, že žádné nařízení ale neporušil.

Prymulu zachytil deník Blesk, jak v noci vychází bez roušky z uzavřené restaurace. Ty musí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ministra vyzval k rezignaci. Prymula uvedl, že nic neporušil a sám rezignovat nehodlá. Předseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání.

"Myslím si, že tam žádné porušení nebylo. Ještě přes víkend si to rozmyslím. Není vyloučeno, že zítra (v pondělí) oznámím rezignaci sám," řekl Prymula.

Prymula se v uzavřené restauraci sešel se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. V rozhovoru řekl, že tam dorazil na Faltýnkovo pozvání. Schůzky se účastnil ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant. Faltýnek v pátek uvedl, že s Prymulou jednal o misi zahraničních lékařů v Česku. Prymula mluvil o tom, že se jednání týkalo testování. "Bavili jsme se ještě o opatřeních. Bylo to širší téma," uvedl ministr v rozhovoru pro iDNES. V pátek nejdřív týdeníku Respekt popisoval, že seděli v salonku restaurace a neměli roušky, protože měli nápoje. Později řekl, že to bylo v soukromých prostorách vyšehradské kapituly.

Babiš v pátek řekl, že prezidentovi Miloši Zemanovi předal životopis nového kandidáta, hlava státu by ho měla přijmout v úterý v Lánech a ve čtvrtek by mohlo následovat jmenování a uvedení do úřadu. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček Radiu Z a České televizi řekl, že předpokládá, že ve čtvrtek bude jmenování. "V tuto chvíli, zdá se, není jiné možnosti, nežli výměna ministra zdravotnictví," řekl Ovčáček. Uvedl, že prezident by byl rád, kdyby Prymula jako odborník na epidemiologii pokračoval v práci.