Prymula: Neodhalených případů v populaci je asi 30 procent

Praha - Neodhalených případů nákazy COVID-19 je v ČR podle odhadů náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly v populaci asi 30 procent. Řekl to dnes večer v České televizi. Potvrzených případů je k dnešnímu odpoledni asi 3500. Při započtení 30 procent neodhalených by to znamenalo v populaci asi 4500 nemocných, asi tisícovka nakažených by tak nebyla zatím testována ani izolována.

Po Velikonocích by se měli noví nakažení lidé odhalovat zejména na základě jejich kontaktu s jinými nakaženými. Při rozhovoru s hygienikem či vyškoleným pracovníkem call centra by si lidé podle mapy vytvořené podle dat z pohybu jejich mobilu za posledních pět dní měli vzpomenout, zda se s někým setkali po delší dobu. Pokud by člověk s čerpáním dat o pohybu nesouhlasil, bude s ním hovor veden tak, aby se snažil vzpomenout bez této mapy. Už dříve náměstek připomněl, že součinnost s hygieniky je v takovém případě povinná ze zákona. Data od operátorů budou po šesti hodinách smazaná.

Lidé, kteří byli s nakaženým v rizikovém kontaktu, budou mít nařízenou dočasnou karanténu a za čtyři nebo pět dní, kdy by se u nich už měly objevit příznaky, je navštíví odběrový tým a odebere jim vzorky z nosohltanu. Případně mohou dojet do nemocnice autem na odběrové místo. První odběrové týmy armády začaly v pilotním provozu v úterý fungovat na jižní Moravě, celkem armáda podle Prymuly poskytne 32 vozidel. Pokud laboratoř potvrdí negativní výsledek testu, bude člověk z dočasné karantény propuštěn. Když test COVID-19 prokáže, karanténa se prodlouží na 14 dní.

Pilotní provoz na jihu Moravy podle Prymuly prokázal, že řada věcí v současném sytému se nedělá elektronicky. "Ukazuje se, že otestovat denně 4000 vzorků není takový problém, ale problém je to zpracovat a dostat do databází. V tuto chvíli se ještě vyvíjí software, který by to doprovázel," řekl v úterý novinářům. Součástí budou také elektronické žádanky od praktických lékařů, které budou data sdílet s hygieniky i laboratořemi. Případy budou v systému označené barvami semaforu - osoba v rizikovém kontaktu bude nejprve žlutá, s potvrzenou nákazou červená a s vyvrácenou zelená.

Spolu se zavedením nového systému této takzvané chytré karantény plošně by se podle Prymuly mohla začít uvolňovat přijatá omezení. "Pokud se podaří křivku udržet v lineárním módu, budeme moci začít uvolňovat. Předpokládám, že například provoz menších provozoven," řekl v ČT Prymula. Už dříve řekl, že bude muset být zajištěný odstup nejméně dva metry mezi zákazníky nebo pouštění do provozů po jednom.