Prymula kritizuje tabulku rizika zveřejněnou Chytrou karanténou

Praha - Data z Česka neumožňují sestavit přesnou tabulku rizika nákazy koronavirem při konkrétních činnostech, jakou zveřejnil tým Chytré karantény ministerstva zdravotnictví, domnívá se epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Graf je podle něj analogií tabulky původem z USA a v takové podobě neměl vzniknout. Prymula to řekl v dnešním rozhovoru pro server DVTV.

Graf zveřejnil tým Chytré karantény v pondělí na twitteru. "Chytrá karanténa analyzovala tisíce dat, abychom mohli sestavit přehled činností podle míry rizika nákazou koronavirem," uvádí doprovodný text. Činnosti jsou v tabulce rozděleny do devíti kategorií. K nejrizikovějším patří návštěva baru, jízda MHD nebo účast na velkých koncertech. Naopak nejmenší nebezpečí podle tabulky představuje sledování televize doma nebo venčení psa. Krátce po zveřejnění se na internetu objevila kritika, že tabulka je obsahově shodná s grafem publikovaným před časem v Texasu.

Zveřejněný graf ministerstva považuje Prymula za raritní. Tabulka podle něho neměla v této podobě vůbec vzniknout. "Je to tabulka, která nevychází úplně původně z lokálních dat, ale vzešla jakousi analogií s tabulkou, která vznikla, myslím, ve Spojených státech," uvedl.

Česká data podle Prymuly neumožňují sestavit graf s takovou přesností, jaká se objevuje v tabulce. "Z našich dat nejde zjistit, že se dotyčný jedinec nakazil v nějakém konkrétním procesu," uvedl Prymula. Dodal, že o věci mluvil s ředitelem Ústavu zdravotnických informaci a statistiky (ÚZIS) Ladislavem Duškem, který mu potvrdil, že na základě dat z Česka není možné graf přesně vytvořit.

Prymula kritizoval i zařazení některých činností do tabulky. "Přeci se nikdo nemohl nakazit při venčení psa. Jedině, že by si s někým podal ruku, pak ale spadá do úplně jiné kategorie," uvedl Prymula.

Hlavní problém má ale vládní zmocněnec se zařazením nakupování v obchodech do tabulky. "Pokud bychom vycházeli z našich dat, tak my máme jeden ověřený konkrétní přenos, který nastal někde v Napajedlech na Zlínsku." V ostatních případech vznikají klastry nakažených mezi zaměstnanci obchodu. "To neznamená, že by bylo rizikové jít do obchodu," uvedl Prymula.