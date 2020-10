Prymula: Koronavirus unikl z laboratoře v Číně, ale nebyl vyroben

Praha - Koronavirus unikl z laboratoře v Číně, je to téměř jisté, řekl dnes poslancům ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Zdůraznil ale, že virus určitě nebyl vyroben uměle. Z laboratoře se podle ministra zřejmě dostal na pokusném zvířeti. Zdroj informace neuvedl.

"Je téměř jisté, že ten virus přišel z laboratoře v Číně. Ne že by tam byl uměle vyroben, nicméně unikl, protože tam se běžně prováděly různé výzkumy, které vycházely z přírodních rezervoárů, to znamená z různých netopýrů a podobně. Na modelovém zvířeti se ten virus zřejmě dostal ven, dostal se na trh a začala celosvětová katastrofa," uvedl Prymula.

"Není to uměle vytvořený virus. Pro to svědčí skutečně řada důkazů. Ten virus je velmi komplikovaný," podotkl ministr. "Kdyby ten virus někdo stvořil, tak by to byl génius, před kterým bych já smekl klobouk. Nepříjemnější virus tady ještě nebyl," dodal ministr v odpovědi na dotaz poslance Mariana Bojka (dříve SPD).

Spekulace o tom, že nový typ koronaviru pochází z čínské laboratoře, se objevily na jaře po vypuknutí pandemie. V polovině dubna nejprve oznámil americký prezident Donald Trump, že se Spojené státy snaží zjistit, zda koronavirus nepochází z laboratoře v čínském Wu-chanu.

O několik dní později Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že všechny dostupné důkazy svědčí o tom, že zdrojem koronaviru SARS-CoV-2 jsou netopýři z Číny. Sdělila zároveň, že důkazy nenaznačují, že by byl virus uměle upraven, nebo dokonce vyroben v laboratoři.

Počátkem května Trump na otázku jednoho z novinářů, zda viděl informace, které mu umožňují "vysokou míru přesvědčení" o původu viru ve wuchanské laboratoři, odpověděl. "Ano, viděl." Podrobnosti však nesdělil. Ředitelka wuchanského institutu virologie Wang Jen-i na podobné spekulace později reagovala prohlášením, že v laboratořích mají tři živé kmeny koronaviru z netopýrů, ale žádný neodpovídá covidu-19.

Tezi, že koronavirus není přírodního původu, zastává čínská viroložka Li Meng-jen, která v září společně s dalšími třema kolegy zveřejnila na toto téma článek na otevřeném webu Zenodo. Jak ale uvedla agentura AP, článek nebyl recenzován. Všichni čtyři autoři se hlásí k organizaci Vláda práva Stephena Bannona, amerického republikána a bývalého hlavního strategického poradce prezidenta Donalda Trumpa. Svůj postoj viroložka představila také na americkém televizním kanálu Fox News.

Původem viru s označením SARS-CoV-2 se zabývá WHO, která v červenci do Pekingu vyslala své první odborníky. Tato mise WHO se podle mluvčí organizace měla zabývat především otázkou, zda se virus přenesl na člověka ze zvířat a pokud ano, tak z jakých.