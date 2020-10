Prymula je připraven rezignovat, jakmile bude mít nástupce

Praha - Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) je připraven rezignovat, jakmile bude znám jeho nástupce. Funkci mu pak předá. Řekl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM). V pátek Prymula rezignovat odmítl. Uvedl, že s premiérem Andrejem Babišem (ANO) bude jednat o další spolupráci. Babiš dnes schůzku s Prymulou pro ČTK potvrdil.

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve středu v noci vychází bez roušky z uzavřené restaurace. Ty musí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Babiš v pátek proto ministra vyzval k rezignaci. Prymula uvedl, že nic neporušil a sám rezignovat nehodlá. Předseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání.

"Já jsem skutečně v tuto chvíli okamžitě připraven rezignovat, ale musí tady být nástupce, komu to předám," uvedl však dnes Prymula v České televizi. Dodal, že jakmile bude kandidát na ministra zdravotnictví, funkci předá. "Nemůžeme nechat ministerstvo bez hlavy v době, která je velmi krizová," dodal.

Babiš v pátek řekl, že prezidentovi Miloši Zemanovi předal životopis nového kandidáta, hlava státu by ho měla přijmout v úterý v Lánech a ve čtvrtek by mohlo následovat jmenování a uvedení do úřadu. Premiér dnes ČTK sdělil, že je zbytečná debata o tom, zda skutečně prezident do čtvrtka Prymulu odvolá. "Máme nějakou ústavu, nějaké kompetence," poznamenal. Podle článku 74 ústavy člena vlády odvolává prezident, jestliže to navrhne předseda kabinetu, dodal. Jako o Prymulově nástupci se mluví o dětském hematologovi a náměstkovi ředitele brněnské fakultní nemocnice Janu Blatném.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v sobotu Radiu Z a České televizi řekl, že předpokládá, že ve čtvrtek bude jmenování. "V tuto chvíli, zdá se, není jiné možnosti než výměna ministra zdravotnictví," řekl Ovčáček. Uvedl, že prezident by byl rád, kdyby Prymula jako odborník na epidemiologii pokračoval v práci. Babiš mu nabídl působení v expertní skupině epidemiologů. "Dnes s ním o tom budu mluvit odpoledne. Je to epidemiolog, takže jako expert určitě může působit v expertní skupině. Ale uvidíme, jak se k tomu postaví," sdělil ČTK premiér.

Prymula dnes řekl, že s prezidentem nemluvil, bavil se s jeho kancléřem Vratislavem Mynářem. "Já bych chtěl pomoci, na druhou stranu nevím, jestli jsem schopen jít do nějaké vládní funkce," uvedl ministr zdravotnictví. Dodal, že by spíš chtěl působit jako nezávislý expert a je v úzkém kontaktu s mezinárodní skupinou odborníků.

O tom, že Prymula svou rezignaci nevylučuje, informoval dnes dopoledne už server iDNES.cz. V rozhovoru řekl, že není vyloučeno, že by v pondělí sám odchod oznámil. Myslí si ale, že žádné nařízení neporušil.

ČT: Na schůzce v zavřené restauraci byl i náměstek VZP Šmehlík

Dalším účastníkem středeční noční schůzky v uzavřené restauraci na Vyšehradě, kde se sešli ministr Prymula a šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek, byl podle informací České televize náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) David Šmehlík. Zaznělo to OVM. Prymula řekl, že se se Šmehlíkem na místě nepotkal. Jeho přítomnost ale nevyloučil. Správní rada VZP bude vybírat nového ředitele.

VZP je největší zdravotní pojišťovna v zemi. Má 5,9 milionu klientů. Podle původního plánu měla letos hospodařit s příjmy 215,6 miliardy korun a s o 30 milionů nižšími výdaji. Řediteli pojišťovny Zdeňku Kabátkovi končí 3. prosince druhé funkční období. Podle médií by jeho nástupcem mohl být právě Šmehlík.

Prymula řekl, že mluvil jen s Faltýnkem a Havrlantem. "Nemůžu vyloučit, že tam probíhala nějaká další schůzka," uvedl ministr zdravotnictví. Dodal, že Šmehlíka neviděl. "Určitě tam nebyl (Šmehlík), nebo musel být v prostoru, kde jsem ho neviděl," dodal Prymula. Vyloučil, že by na schůzce mluvili o vedení VZP.

Nového šéfa bude vybírat správní rada VZP. Ta má 30 členů. Deset z nich vybírá vláda na návrh ministra zdravotnictví. Prymula navrhl výměnu některých členů. Podle něj o tom kabinet zatím nejednal, protože na obměně není "všeobecný souhlas, primárně premiéra". Podle ČT má Šmehlík podporu 16 členů rady i předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a Faltýnka. Prymula dnes uvedl, že navrhoval výměnu "osob, které byly spjaty s předchozím vedením a v podstatě s panem náměstkem".

Podle Prymuly jsou dvěma "hlavními kandidáty" na post ředitele VZP Kabátek a Šmehlík. Informaci ČT, že by se ředitelem mohl stát šéf ostravské fakultní nemocnice Havrlant, nepotvrdil. "Tuhle informaci já nemám," řekl dnes Prymula. Dodal, že s Havrlantem mluvil na schůzce o testování. Pokud by se podle ČT stal šéf ostravské nemocnice ředitelem VZP, mohl by Šmehlík zůstat ve vedení pojišťovny jako jeho náměstek. "Přišel jsem v době, kdy se tohle neřešilo," řekl k nočnímu setkání Prymula.

Havrlant je lékař atestovaný v oborech chirurgie a veřejné zdravotní pojištění. Do čela ostravské nemocnice se postavil loni v polovině února poté, co vyhrál výběrové řízení. Do té doby od roku 2003 působil v RBP zdravotní pojišťovně jako náměstek ředitele pro zdravotnictví, předtím od roku 1996 jako vedoucí odboru revizních lékařů. V letech 1988 až 2004 pracoval jako lékař na chirurgickém oddělení Vítkovické nemocnice.

Aktivisté, některé organizace a média poukazují na případný střet zájmů ve zdravotnictví. Podniká v něm například Babišův svěřenský fond i firma Prymulovy dcery. Týdeník Euro.cz v sobotu napsal, že firma Medimun, kterou ovládá dcera Prymuly, získala letos v srpnu dotaci více než 650.000 Kč z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Peníze mají jít na nákup technologií k výrobě dezinfekce. Podle týdeníku byla firma dosud většinou ztrátová a vykazovala minimální činnost.