Praha - Nový systém identifikace nakažených, takzvaná inteligentní karanténa umožní pomocí dat z mobilů a platebních karet, zmapovat, kde se nakažený člověk pohyboval v posledních pěti dnech. Systém by měl být spuštěn po Velikonocích. Nakažený bude muset s monitorováním souhlasit a při pohovoru s hygienikem by si pak měl vzpomenout, s kým se potkal. Všechno by se mělo stihnout do tří dnů, řekl dnes na dotaz ČTK po jednání krizového štábu jeho předseda, náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Testovat chce nový systém už druhý dubnový týden. Zásoby odběrových sad na testování z nosohltanu jsou podle Prymuly na dva až tři dny dopředu. Dalších 30.000 přiletí ve středu letadlem.

"Nakažený bude požádán, aby dal informovaný souhlas. Pak se vyjede jeho stopa, která bude založená na monitorování jeho mobilního operátora za posledních pět dní plus platby kartou," popsal Prymula. Po pohovoru s hygienikem se pak udělá kvalifikovaný odhad rizikových osob. "Ty budou okamžitě osloveny, bude u nich provedená karanténa a budou za nimi vyslány odběrové týmy, do jejichž transportu se zapojí i armáda, nebo vlastním vozidlem dojedou do odběrového místa," uvedl.

Video: Prymula: Inteligentní karanténa umožní zjistit pohyb pět dní zpět

24.03.2020, 16:55, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

U všech lidí se kvůli absenci příznaků podle něj nemusí podařit nákazu zachytit. "Bude tu třeba deset nebo dvacet procent osob, které nezachytíme, ale my potřebujeme chytit těch 80 procent," sdělil Prymula.

Video: Prymula: Dalších 30.000 sad k testování bude ve středu

24.03.2020, 16:59, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Premiér Andrej Babiš podle něj rozhodl, že významně se zapojí armáda a bude mít řadu pravomocí. "Bude koordinovat činnost krajských hygienických stanic tak, abychom byli schopni získat výsledky. Bude zabezpečovat transporty některých odběrových týmů, bude schopná dodat specializovaná vozidla a vozidla použitá na dopravu personálu," doplnil.

Spolu s novým systém inteligentní karantény také podle Prymuly mohou přijít postihy za její porušování: "Až bude spuštěn, budou postihy přísnější, bude skutečně možno člověka vytrasovat a policie bude dodržování postihovat," řekl. Dřívější data ukázala, že platební karty 46 procent lidí, kteří měli nařízenou karanténu, byly v jejím průběhu použity. Prymula ale doufá, že je třeba půjčili v rodině, aby jim došli nakoupit.

Dalších 30.000 sad k testování bude ve středu

Zásoby odběrových sad na testování z nosohltanu jsou podle Prymuly na dva až tři dny dopředu. Dalších 30.000 přiletí ve středu letadlem. Nedostatek některých látek, které k vyhodnocování vzorků používají laboratoře, má podle něj pomoci vyřešit zapojení kapacit Akademie věd ČR, která připravuje vlastní postupy. Fungovat by mohla od pátku, řekl po jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf Roman Prymula.

Fakultní nemocnice v Motole dnes informovala, že má zásoby odběrových sad jen zhruba na čtyři dny, používá jich asi 200 za den. Docházejí jí i chemikálie k vyhodnocování vzorků.

"Dvě nejužší místa jsou odběrové sady na odběry z nosohltanu. Zabezpečujeme jí jednou malou lokální firmou, jsme připraveni na dva nebo tři dny dopředu, více lokálně vyrobit nedokážeme," uvedl Prymula, který je zároveň náměstkem ministra zdravotnictví. Dalších 30.000 sad je podle něj v letadle, které přiletí ve středu.

Větší problém jsou podle něj chemikálie. Záleží na použitém přístroji. "Ty, které jsou z americké provenience naráží na to, že Amerika nechce povolit distribuci reagencií do jiných zemí nebo ji aspoň maximálně omezuje," vysvětlil. Může se podle něj stát, že USA sety a materiály nebude pouštět vůbec.

Proto chce podle Prymuly Česko začít od pátku využívat kapacity Akademie věd, která by vyvinula vlastní metodu na těchto dodávkách nezávislou. "Uvažujeme, že bychom zcentralizovali proces vyšetřování vzorků tak, abychom měli data srovnatelná a přehledně k dispozici," uvedl náměstek ministra zdravotnictví.

Krizový štáb podle něj mluvil také o ohniskové dezinfekci, tedy výjezdech týmů se zapojením armády, které by dezinfikovaly konkrétní místa, aby nedocházelo k přenosu na další osoby.

Zmírněná budou od Velikonoc také kritéria, kdo se může nechat testovat. "Bylo řečeno, že snížíme prahová kritéria, aby se tam dostali i jedinci, kteří mají nižší teplotu, protože v řadě případů je teplota i někde kolem 37,5 stupně Celsia. Jjou i bezpříznakoví nosiči, které se nepodaří zachytit," uvedl Prymula.