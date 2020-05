Prymula: Hygienici budou dělat preventivní testování v ubytovnách

Praha - Hygienici by měli zahájit preventivní testování zejména ve větších ubytovnách, kde je největší riziko přenosu nákazy. Vedou se o tom jednání s cizineckou policií. Průběžné testování by měly v těchto místech zvážit i firmy. Opatření podniků pro návrat pracovníků k běžnému provozu by měla počítat s případnou další vlnou nákazy. Na dnešní tiskové konferenci Svazu průmyslu a dopravy ČR to řekl epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Testování hygieniků v ubytovnách se podle Prymuly připravuje. "Už je to v praktické realizaci. Jsou intenzivní jednání třeba s cizineckou policií, abychom vůbec věděli, jaké osoby tam jsou. Je třeba si uvědomit, že to nejsou jenom oficiální ubytovny, které máme. Řada dělníků bydlí různým způsobem, ne úplně zcela oficiálně, tam to riziko je ještě větší," řekl Prymula. Při šetření se podle něj zjistilo, že je složité získat informace o tom, kde je daný cizinec ubytován. Ještě komplikovanější je zjistit, kde pracuje. "Oni jak tady pracují na černo, odmítají tahle data dávat," doplnil.

Firmy, které mají v ubytovnách zaměstnance, by je měly testovat i samy, protože jsou potenciálním zdrojem zavlečení nákazy do podniku. "Není to otázka pravidelného testování, ale pokud se tam dělníci sjeli nově, tak asi nebude od věci, se na ně podívat," řekl Prymula. Na škodu podle Prymuly není ani to, aby firmy preventivně testovaly pracovníky, kteří nejsou pendlery. Doporučoval by metodu PCR.

Podniky by podle něj měly zaměstnance kontrolovat u vstupu, alespoň měřením teploty. V samotném provozu by měly pracovníky oddělit prostorově či směnami. Lidé, kteří spolu běžně nepracují, by se neměli stýkat ani třeba na obědě.

Společnosti by se podle Prymuly měly také předzásobit ochrannými pomůckami a mít zmapovaný mechanismus, jak se dozásobit, pokud by po těchto prostředcích znovu enormně vzrostla poptávka. Uzavírání celých podniků by mělo být podle Prymuly spíše výjimečné, jen pokud by se nákazu nepodařilo izolovat.