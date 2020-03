Prymula dostane vyznamenání, Vojtěch krizi neustojí, tipují bookmakeři

Praha - Šéf krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula letos podle bookmakerů získá státní vyznamenání (1,65:1), pravděpodobné je i to, že se do konce příštího roku stane ministrem zdravotnictví (1,8:1). Naopak současný ministr Adam Vojtěch (za ANO) ve funkci do konce letošního roku pravděpodobně nevydrží (1,5:1). Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila.

"Jakkoliv se Češi v globálním měřítku dost často podceňují, ve svých řadách vždy našli osobnost, která je složitým obdobím dokázala provést. V těchto dnech a týdnech, kdy se celá planeta potýká s novým agresivním koronavirem, vystoupil do popředí profesor Roman Prymula. Epidemiolog, o kterém většina národa nikdy dříve neslyšela, z čela krizového štábu koordinuje veškerá bezpečnostní a preventivní opatření," uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Preventivní opatření se podle něj ukazují jako nezbytná a Česku dávají šanci, že se se situací vypořádá lépe, než řada jiných států. "I proto by bookmakeři vnímali jako logické a přirozené, pokud by se 28. října profesor Prymula v kursu 1,65:1 zařadil mezi držitele některého ze státních vyznamenání," podotkl Hanák.

Na to, že se Prymula stane do konce roku 2022 senátorem, bookmakeři Fortuny vypsali kurz 2:1, že bude do konce roku 2023 prezidentem, je vypsán kurz 33:1. Dá se sázet i na to, že se do konce roku 2021 stane předsedou vlády (40:1), do konce letošního roku bude předsedou Světové zdravotnické organizace (100:1) nebo že vytvoří účinnou vakcínu proti COVID-19 (333:1).

Bookmakeři Tipsportu a Chance vypsali kurzy na některé politiky, zda ve svých funkcích vydrží do konce letošního roku. U ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je jako u jediného pravděpodobnější, že do té doby skončí (1,5:1). "Zdá se, že mu veřejnost není příliš nakloněna, což může premiér Andrej Babiš (ANO) využít a Vojtěcha obětovat," doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Naopak premiér Andrej Babiš (1,3:1), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO, 1:3:1), ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD, 1,3:1), ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO, 1,4:1) i prezident Miloš Zeman (1,35:1) podle bookmakerů na svých postech do konce roku zůstanou.

Denní objem tržeb u provozovatelů kurzových sázek v těchto dnech proti průměru klesl o desítky procent. Po ukončení nebo přerušení velké většiny soutěží na celém světě společnosti zařazují méně atraktivní soutěže, které se ještě hrají. V nabídce se ve vyšší míře objevují e-sporty nebo právě společenské a politické sázky.