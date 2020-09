Prymula chystá omezení hromadných akcí a provozu restaurací

Praha - Vláda zřejmě v následujících dnech dál omezí otevírací dobu restaurací a barů a také hromadné akce. Ředitelé škol by měli zvážit vyhlášení ředitelského volna na pátek 25. září, aby vznikl spolu s pondělním svátkem čtyřdenní víkend a čas na útlum epidemie. Řekl to ministr zdravotnictví Roman Prymula, kterého dnes premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do funkce. Podle zástupců škol by bylo lepší o uzavření škol rozhodnout centrálně, ředitelé se budou v rozhodování lišit. S omezením otevírací doby restaurací nesouhlasí Asociace hotelů a restaurací ČR, nicméně je to podle ní lepší než zavřít restaurace úplně jako na jaře.

Prymula nechce zavádět opatření, která by handicapovala ekonomiku, byť jsou jednodušší. V roli ministra se bude snažit epidemii stabilizovat a oploštit nárůst počtu infikovaných. "Udělám pro to vše, na druhou stranu nejsem spasitel," uvedl nový ministr. Apeloval přitom na politiky, aby alespoň na několik týdnů zapomenuli na půtky. V pondělí se denní nárůst potvrzených nákaz opět vrátil nad tisícovku, přibylo 1476 nakažených.

Pravděpodobné je podle Prymuly další omezení hromadných akcí a provozu restaurací a barů. Diskutuje se podle něj o posunutí zavírací doby na 22:00 ze současných 24:00, lidé podle Prymuly ztratili ostražitost. Zároveň je pravděpodobné omezení počtu účastníků na 100 na venkovních akcích a 50 na vnitřních. Počítá se přitom s výjimkami pro akce, které nejsou tak rizikové. Omezí se ale události, kde lidé jedí nebo pijí a nedodržují rozestupy. Prymula také znovu ubezpečil, že ministerstvo nebude zavírat první stupně základních škol, pokud to bude aspoň trochu možné. Pro některé regiony se diskutuje o možnosti distanční výuky na druhých stupních základních škol či na středních školách.

Asociace hotelů a restaurací ČR dnes uvedla, že v restauracích se minimalizují rizika už nyní, s omezením otevírací doby proto nesouhlasí. Naopak skupina Ambiente se zkrácením doby souhlasí, hodiny do půlnoci jsou podle zakladatele sítě Tomáše Karpíška rizikové. Asociace bere jako dlouhodobý problém, že stát neprojednává nová opatření s odborníky z praxe. Doufá, že se za nového ministra situace zlepší. Svaz pivovarů dnes uvedl, že uzavření podniků ve 22:00 bude znamenat ztrátu až 30 procent tržeb. Chce proto kompromis, ve 22:00 by se přijímaly poslední objednávky a restaurace by musely zavřít ve 23:00.

Proti Prymulovu záměru se ozvali také zástupci škol. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by mělo vyhlášení volna zvážit ministerstvo školství. Ředitelé se budou v rozhodování o ředitelském volnu lišit. Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka je zavírání škol kvůli epidemii úkolem hygieniků. "Naprosto nechápu, proč to dává do roviny apelu na ředitele škol, kteří mají použít jeden z pěti možných volných ředitelských dnů, abychom je na to vyčlenili," uvedl Zajíček. Upozornil, že ředitelé musí své rozhodnutí konzultovat se zástupci zřizovatele a rodičů. Některé vysoké školy, mimo jiné Západočeská univerzita v Plzni nebo zlínská Univerzita Tomáše Bati, dnes oznámily, že od středy přecházejí na distanční výuku.

Nouzový stav, jak se o jeho znovuzavedení v posledním týdnu spekuluje, podle Prymuly zatím není nutné vyhlásit. Potřebná opatření se dají vyhlásit i bez něj, uvedl. Nevyloučil ale, že by si to situace mohla vyžádat za týden nebo za dva.

Podle premiéra Babiše je nejdůležitější zabezpečit dostatečné kapacity nemocnic při jakémkoliv vývoji epidemie. Zástupci nemocnic, které dnes ČTK oslovila, uvedli, že kapacita lůžek vyčleněná pro pacienty s koronavirem není v současné době naplněna a volné jsou i plicní ventilátory pro pacienty ve vážném stavu. V případě nutnosti jsou schopny vyčlenit více potřebných lůžek. Podle některých je jediným limitujícím faktorem personál, když bude chybět, nebude mít lůžka kdo obsluhovat.

Podle Babiše je také třeba zajistit, aby hygienici každý případ trasovali do 48 hodin. Pomoci má i systém sebetrasování, který má být zaveden co nejdřív.

Německo podle informací ministra zahraničí Tomáše Petříčka zřejmě ve středu zařadí prakticky celé Česko mezi rizikové oblasti a bude při vstupu na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Omezení se nejméně do 1. října netýká pendlerů a pracovníků v mezinárodní dopravě. Německo nyní považuje za rizikové oblasti Prahu a Středočeský kraj. Pendleři z česko-německého pohraničí, kteří jezdí za prací denně do Německa, doufají, že pokud země omezí cesty z Česka, dostanou pendleři opět výjimku. Na českých pracovnících závisí část firem v německém pohraničí a bez příjmu by se ocitly stovky lidí, kteří pravidelně za prací do Německa jezdí. Vlaky a autobusy budou jezdit z Česka do Německa zatím bez omezení. Dopravci chtějí počkat na vývoj poptávky, podle ní následně v příštích dnech rozhodnou o případném snížení kapacit nebo počtu spojů.