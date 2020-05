Prymula chce působit i v akademické sféře

Praha - Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který přechází na konci května do nové funkce zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví na úřad vlády, chce zároveň působit v akademické sféře. Politické ambice v rozhovoru pro CNN Prima News vyloučil, neplánuje vstoupit do politické strany ani kandidovat na prezidenta.

"Celý život jsem dělal vědu, byl jsem v akademickém sektoru. Pozice, kterou mi pan premiér nabídnul, mě zaujala, protože si myslím, že tam mám co přinést," řekl Prymula. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek novinářům řekl, že místo zmocněnce bude hůře placené než místo ministerského náměstka. "Na úřadě vlády ani lépe placená místa nejsou. Vedle toho budu vyvíjet akademickou činnost," řekl k tomu Prymula. Zřejmě si tak podle svých slov nepohorší o tolik.

Už v březnu měl Prymula ministerstvo opustit, protože mu ani po roce nebyla vydána bezpečnostní prověrka. Kvůli pandemii covidu-19 zůstal, přesvědčil ho Babiš. S ním teď své další působení řešil na místo svého přímého nadřízeného, ministra Adama Vojtěcha (za ANO). Ministr novinářům v minulých dnech řekl, že mu vadí, že to s ním náměstek neprobral a vše se dozvídá z médií.

Podle Prymuly je limit na vydání prověrky 70 dní, on nemá výsledek ani za více než rok. "Do roku 2016 jsem měl 15 let prověrku na T," řekl Prymula. Stupeň T, tedy tajné, je vyšší než důvěrné, který požadoval Vojtěch. Národní bezpečnostní úřad podle Prymuly prověřuje kauzy, o kterých v souvislosti s ním média v minulosti psala. Podle Prymuly jde například o údajný střet zájmů, který ho stál místo ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové, a projekt Centra tradiční čínské medicíny. "Byl to projekt, který byl v té době vládním projektem. Schválila ho vláda i Parlament," řekl k tomu Prymula.

Politické ambice v minulosti vyloučil a podle jeho dnešního vyjádření to trvá. "Snažím se působit odborně, o politiku se nezajímám. Do žádné politické strany nevstoupím," dodal. Odmítl spekulace, že ho má na pozici zmocněnce premiér "v zásobě", pokud by odvolal ministra Vojtěcha. "O tom s panem premiérem nikdy diskuse nebyla, považuji to za nerealistické," řekl.

Po vypuknutí epidemie v Česku Prymula řídil Ústřední krizový štáb, od konce března stojí v čele Centrálního řídícího týmu covid-19, který má na starosti projekt chytré karantény, kapacity nemocnic, laboratoří či testování nakažených. Od 25. května ale projekt přechází z armády pod ministerstvo zdravotnictví.