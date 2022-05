Prvomájové oslavy v ČR byly klidné, ve světě se při protestech i zatýkalo

Praha - Dnešní oslavy 1. máje, svátku práce i lásky, se v Česku nesly v duchu politických shromáždění, pikniků nebo majálesových průvodů. V Praze se při této příležitosti sešli komunisté či mladí příznivci ČSSD a Strany zelených, akci uspořádali také anarchisté a vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL,TOP 09) zároveň zahájila kampaň před komunálními volbami. Zlínem prošel prvomájový průvod, jehož organizátoři se hlásí k baťovské tradici. Vedle toho se uskutečnilo několik akcí na podporu Ukrajiny bránící se před ruskou agresí, například v Brně přišlo Ukrajinu podpořit zhruba 200 lidí, převážně Ukrajinců.

S výjimkou drobných slovních šarvátek, například mezi příznivci komunistů a jejich odpůrci v Praze, byly oslavy prvomájového svátku podle zjištění ČTK poklidné. Například v Praze byly naprosto v klidu, řekl ČTK policejní mluvčí Jan Daněk. Naopak v zahraničí byly rušnější.

Po celém světě se prvomájových demonstrací, mnohdy s podporou odborových organizací, účastnily tisíce lidí. Podle světových tiskových agentur nejčastěji vyjadřovali nespokojenost s klesající kupní silou a rostoucí inflací nebo kritizovali nedostatečnou podporu státu v sociální oblasti. Manifestovalo se mimo jiné v mnoha francouzských městech, největší průvod byl v Paříži. Několik pochodů se konalo i v Řecku, v Turecku policie zatkla desítky demonstrantů. V Itálii byl protest spojený s koncertem pod širým nebem.

Kritika zněla i v české metropoli, třeba dopoledne na Střeleckém ostrově, kde prvomájové setkání uspořádala KSČM. Předsedkyně pražského výboru strany Marta Semelová upozornila na růst příjmové chudoby občanů ČR a zdražování a komunistický kandidát na prezidenta Josef Skála kritizoval vládu za to, že v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem říká, že ČR je ve válce. "Zakažme jim to," zvolal. Přihlížela tomu asi desetičlenná skupina odpůrců s vlajkami Ukrajiny, EU, USA a vlajkou Sovětského svazu pokreslenou hákovými kříži. Po zpěvu Internacionály kolem 10:30 akce za slovních rozmíšek mezi oběma skupinami ale podle zpravodaje ČTK skončila.

Příznivce komunistů na Střeleckém ostrově poté vystřídal anarchistický prvomájový piknik, na kterém několik desítek účastníků s červeno-černými anarchistickými vlajkami v klidu postávalo, poslouchalo hudbu nebo debatovalo. O několik desítek metrů vedle nich měla piknik zhruba desítka mladých sociálních demokratů a zelených.

Více než stovka příznivců komunistů, sociálních demokratů a dalších levicových uskupení se pak odpoledne sešla i na náměstí Míru, velká část z nich byla v důchodovém věku. Řečníci mluvili o penzích, bezplatném zdravotnictví či pětitýdenní dovolené. Mezi vystupujícími byl třeba Jan Kavan z ČSSD, který byl před dvěma desetiletími ministrem zahraničí. Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná ve svém proslovu označila českou minimální mzdu za ostudu. Několik kolemjdoucích na ni poté začalo volat: "Ty jsi ostuda!". Pořadatelé kousek od pódia umístili vlajku někdejšího hnutí Ne základnám. Na místo přišli i odpůrci komunistů s transparentem, na němž bylo mezi symbolem srpu a kladiva a hákovým křížem rovnítko.

Koalice Spolu při příležitosti prvomájového svátku zahájila odpoledne na Petříně svou předvolební kampaň a představila kandidáta na pražského primátora, jímž je občanský demokrat Bohuslav Svoboda, který stál v čele magistrátu v letech 2010 až 2013. Za lídrem Svobodou je jedničkou za TOP 09 Jiří Pospíšil a jedničkou za KDU-ČSL Jan Wolf, který byl radním pro kulturu v době primátorky z hnutí ANO Adriany Krnáčové. Podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy se projekt koalice, která zvítězila v loňských sněmovních volbách, ukázal jako úspěšný, proto je důležité, že strany jdou spolu i do boje o pražský magistrát.

Centrum Prahy podobně jako ve Zlíně oživil i průvod. V hlavním městě v něm šla asi padesátka studentů, část z nich v kostýmech a s transparenty, nejvýraznější zastoupení měli studenti husitské teologické fakulty převlečení za husitské bojovníky. Svého kandidáta na krále majálesu podporovali hesly "Méně cepů, více piva" nebo "Proti všem". Ve zlínském průvodu pochodovali hudebníci, tanečníci, mažoretky, sportovci i řidiči s historickými vozy a motocykly. Průvod vycházel z baťovských tradic, proto měli jeho účastníci transparenty s dobovými hesly. Oslavy ve Zlíně připomněly také 700 let od první písemné zmínky o městě. Někteří zástupci magistrátu šli v průvodu v dobových kostýmech.

V Brně se lidé sešli i kvůli podpoře Ukrajiny zmítané boji s Ruskem. Na tamním Dominikánské náměstí byly mezi asi dvěma stovkami účastníků zejména ukrajinské ženy, dívky a děti. Organizátoři shromáždili i několik desítek hraček, k nimž vytvořili slogan "Kolik hraček se ještě nedočká svého pánečka", aby upozornili na to, že mezi oběťmi Rusů jsou i stovky dětí.

Dění na Ukrajině se připomínalo také v Praze, a to prostřednictvím stánku, který otevřel na Staroměstském náměstí spolek Pražský Majdan. Soňa Pospíšilová ze spolku ČTK a Českému rozhlasu řekla, že cílem je upozorňovat lidi na to, co se na Ukrajině děje. Zmínila, že stánek je na místě od ruské anexe ukrajinského Krymu v roce 2014 a v minulosti řešil nějaké konflikty především ze strany ruských turistů. V posledních týdnech stánek funguje podle Pospíšilové ale bez komplikací.