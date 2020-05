Prvoligoví trenéři se staví ke změně počtu střídání rozdílně

Praha - Prvoligoví trenéři oslovení ČTK se staví k dočasnému zvýšení počtu střídání z dosavadních tří na pět rozdílně. Někteří si pochvalují, že jim novinka ve fotbalových pravidlech dovolí více rozložit síly v nabitém zápasovém programu, který je po koronavirové přestávce čeká. Podle jiných to může způsobit rozkouskování a rozbourání hry.

Světová federace FIFA spolu s mezinárodní pravidlovou komisí IFAB v minulém týdnu umožnily zavést pět střídání a šesté v případném prodloužení zatím v soutěžích, které skončí do 31. prosince. Přijetí úpravy pravidla je na jednotlivých asociacích či organizátorech.

V Česku musí novinku schválit výkonný výbor Fotbalové asociace ČR poté, co ke změně připraví materiál pravidlová komise. Výbor by měl o úpravě rozhodovat per rollam příští týden. Změna by platila od všech zápasů restartované sezony, tedy od 25. kola nejvyšší soutěže. Výjimkou by byla dohrávka 23. ligového kola mezi Teplicemi a Libercem, která se uskuteční 23. května. Původně totiž byla na programu ještě před koronavirovou pandemií, kdy měly týmy k dispozici klasicky jen tři střídání.

Revoluční úprava by měla pomoci týmům lépe překonat hektické období, v němž se budou snažit dohrát přerušenou sezonu. Celky budou muset zápasy absolvovat v nahuštěném programu, což může zvýšit riziko zranění. Drtivá většina soutěží po celém světě se zastavila v polovině března.

"Vzhledem k té situaci to asi bude nutné. Trenérům to otevírá ruce a hráči nebudou moc přetížení," řekl ČTK asistent trenéra Bohemians 1905 Erich Brabec.

"FIFA zareagovala na to, že bude větší počet zápasů namačkaných u sebe, že zátěž bude po té dlouhé pauze abnormální. Může to být dobré, když budete potřebovat někde ulevit, rozložit síly. Ti, kteří tolik nenastupují, teď mají větší prostor se tam dostat. Ale zase nevím, zda bych pěti střídáními hru nerozboural," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Aby změna pravidla příliš nezdržovala a nenatahovala zápasy, budou mít mužstva na pět střídání k dispozici pouze tři "okna" a pauzu mezi oběma poločasy. Podle některých trenérů i tak hrozí prodlevy.

"Budete prohrávat 0:1, tlačit do soupeře a on od 85. minuty bude pětkrát střídat. Ne, tento model se nám nelíbí," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Novinku příliš neuvítal ani teplický kouč Stanislav Hejkal, podle něhož je potřeba při restartu soutěží v koronavirové krizi řešit důležitější věci. "Je to všechno šité horkou jehlou, bez regenerace a všeho, co s tím souvisí. Bude to strašně náročné a pak nám FIFA nabízí bizarní řešení, jako je pět střídání. To jsou ústupky, které podle mě nemají smysl," řekl.

Týmy jsou na větší počet střídání zvyklé jen v přípravných zápasech, trenér Sparty Václav Kotal se s tím ale už setkal i v soutěžních duelech. "Se střídáním většího počtu hráčů mám zkušenost z mládežnických reprezentačních výběrů, kde jsme tuto možnost měli. Vzhledem k nahuštěnému program je to dobrá příležitost, na druhou stranu je otázkou, jak bude možnost pěti střídání v praxi využívaná," podotkl Kotal, který ještě vloni vedl reprezentační sedmnáctku.

Za výhodu považuje pět střídání také zlínský kouč Bohumil Páník. "Může nastat větší rotace, můžete nechat hráče vydechnout. Pracujeme s moderními metodami, víme, jak na tom hráči jsou a podle toho je můžeme nechat hrát nebo sedět na lavičce," prohlásil zkušený trenér.