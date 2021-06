Prvním předsedou hnutí Přísaha se stal jeho zakladatel Robert Šlachta

Ostrava - Členové hnutí Přísaha zvolili v Ostravě prvním předsedou hnutí jeho zakladatele Roberta Šlachtu. Neměl protikandidáta, dostal hlasy 110 ze 120 přítomných delegátů.

Hnutí mělo mít v Ostravě veřejný ustavující sněm. V reakci na ničivé bouře na jižní Moravě ho ale zrušilo a místo sněmu delegáti pouze volí potřebné orgány.

Hnutí získalo registraci od ministerstva vnitra letos v dubnu. Jeho oficiální název je Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty. Hnutí se původně mělo jmenovat jen Přísaha, kvůli možné záměně s jiným hnutím podobného názvu ale nakonec zvolilo delší variantu se Šlachtovým jménem. Nyní má hnutí 128 členů.

Šlachta, kterému bude v červenci 50 let, pracoval více než 25 let u policie. Déle než osm let byl ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). ÚOOZ se během té doby zabýval mimo jiné případem ilegální velkovýroby lihovin, podezřelými stavebními zakázkami nebo manipulacemi s evropskými dotacemi v krajích. Nejvíce pozornosti ÚOOZ vedený Šlachtou vyvolal v červnu 2013, když zasáhl v kauze týkající se mimo jiné blízké spolupracovnice tehdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) Jany Nagyové (nyní Nečasové) a údajné politické korupce. Zásah vedl až k pádu vlády. Od policie Šlachta odešel v červnu 2016 na protest proti plánované reorganizaci policejních útvarů a vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu. Poté pracoval na generálním ředitelství Celní správy.

Rozhodnutí založit politické hnutí oznámil Šlachta letos v lednu. Podle jeho dřívějšího vyjádření se hnutí chce pohybovat na politickém středu. Plánuje bojovat proti korupci, zrychlit práci soudů či usilovat o zachování české identity. Odmítá přijetí eura nebo kvót na uprchlíky.

Tvářemi hnutí jsou kromě Šlachty a někdejšího policisty Tomáše Sochra i další bývalí Šlachtovi kolegové od policie Jiří Komárek a Jaroslav Pelc či sociální pracovnice Jaroslava Pauchová. Hnutí plánuje kandidovat v podzimních sněmovních volbách, chce například prošetřit všechny covidové zakázky.