Prvním mistrem světa na 35 kilometrů chůze je Ital Stano, Hlaváč byl 23.

Eugene (USA) - Olympijský vítěz na dvacítce Massimo Stano vyhrál premiérový závod na 35 kilometrů chůze na mistrovství světa. Výkonem 2:23:14 porazil o sekundu lídra světových tabulek Masatoru Kawana z Japonska. Bronzovou medaili získal Švéd Perseus Karlström, pro něhož je to druhý bronz na šampionátu v Eugene. Třetí skončil i v závodě na 20 kilometrů. Český reprezentant Vít Hlaváč obsadil 23. místo. Osobní rekord si vylepšil o více než osm minut na 2:32:50.

Pětadvacetiletý Hlaváč začínal závod v polovině čtvrté desítky, ale postupně se propracovával dopředu. Konečné umístění předčilo jeho očekávání. "Už třicítka by byla před startem úplně fantastický výsledek. Myslím, že jsem byl nějaký dvaačtyřicátý (podle tabulek)," řekl České televizi.

Nadchl ho i výkon. "Je to úplně skvělé, mám hroznou radost. Chtěl jsem jít 2:35 a ideálně pod to, hlavně to nepřepálit na začátku. To se úplně nepovedlo, ale cítil jsem se dobře a držel jsem trochu vyšší tempo. Vydržel jsem to až do konce a dokonce jsem to stupňoval, takže paráda," radoval se. V závěru mu dodávalo energii, když předcházel umdlévající soupeře.

Hrdinou první poloviny závodu byl Japonec Daisuke Macunaga. Juniorský mistr světa z Eugene 2014 vyrazil okamžitě po startu dopředu a na třináctém kilometru měl více než minutový náskok před skupinou pronásledovatelů s největšími favority. Pak ale začal zpomalovat, krátce po dvacátém kilometru byl dostižen a postupně se propadl až za Hlaváče na 26. místo.

Boj o medaile se rozhodoval v posledních kilometrech, kdy z čelní skupiny postupně odpadali jednotliví závodníci. Necelé tři kilometry před cílem přišel o šance na vítězství Karlström. V samotném závěru Stano opakovaně nastupoval Kawanovi a těsný náskok uhájil, ačkoliv se v cílové rovince zdržel, když si bral italskou vlajku.

Výsledky mistrovství světa v atletice v Eugene (USA): Finále: Muži: 35 km chůze: 1. Stano (It.) 2:23:14, 2. Kawano (Jap.) 2:23:15, 3. Karlström (Švéd.) 2:23:44, 4. Pintado (Ekv.) 2:24:37, 5. Che Siang-chung (Čína) 2:24:45, 6. Dunfee (Kan.) 2:25:02, 7. Bonfim (Braz.) 2:25:14, 8. Arévalo (Kol.) 2:25:21, ...23. Hlaváč (ČR) 2:32:50.