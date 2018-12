Liberec - Prvního z devíti pacientů postižených otravou krve po operaci v soukromé Nemocnici Frýdlant propustili lékaři Krajské nemocnice Liberec domů. Další se nechal přeložit do Frýdlantu, kde zatím leží na pozorování a zůstane tam nejméně do konce týdne. Jedna pacientka je stále ve velmi vážném stavu na ARO v Liberci, stav ostatních pacientů se zlepšuje, ale zatím v nemocnici zůstávají. ČTK to dnes řekl mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Příznaky otravy krve mělo devět ze 16 pacientů, mužů a žen různého věku, kteří minulý týden od pondělí do středy podstoupili operaci v soukromé Nemocnici Frýdlant ze skupiny EUC. Operace různého typu prováděly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, různí anesteziologové i sestry. Osm pacientů s otravou bylo hospitalizováno na ARO a JIP v Liberci, jeden v Jablonci nad Nisou, protože potřebovali intenzivní péči. Většina z nich v nemocnici zůstává. "Byla to poměrně vážná otrava, proto nechceme nic uspěchat, o případném propuštění dalších se rozhodne v pátek," dodal Řičář.

Propuštěným pacientem je podnikatel Karel Šípek, který před týdnem ve Frýdlantu podstoupil operaci kýly a domů měl jít druhý den. "Nakonec z toho byl týden. Byl jsem de facto na samotce, protože jsem byl na infekčním oddělení a nesměl jsem ani z pokoje," řekl ČTK. Od frýdlantské nemocnice chce žádat náhradu za způsobenou újmu. "Mám dneska jaterní testy, které desetkrát převyšujou normální hodnoty, a bude dlouho trvat, než se to vrátí zpátky, jestli se to vůbec podaří," dodal.

Šípka lékaři propustili dnes po poledni. O náhradu škody chce žádat i kvůli tomu, že delší hospitalizace poškodila i jeho podnikání. "Nějakým způsobem mi ublížili v tom, že jsem musel podstoupit to, co jsem podstoupil. Šel jsem na banální operaci. Když nebude společná žaloba, tak budu žádat se svým právníkem a pojedu klidně sólo," dodal propuštěný pacient. Zatím vyčkává a zvažuje trestní oznámení. Policie už otravu vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti.