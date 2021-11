První známý případ covidu je opravdu z trhu ve Wu-chanu, uvádí americká studie

Peking - Prvním zaznamenaným případem výskytu nemoci covid-19 byla nákaza prodavačky, která pracovala na tržišti v čínském městě Wu-chan, nikoli nákaza účetního, který podle všeho neměl s tržištěm žádné spojení. Uvádí se to v nové americké studii, o níž dnes informovala agentura Reuters. Původ viru SARS-CoV-2 není ani po dvou letech pandemie znám a zůstává zdrojem napětí ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. Podle společné studie vědců z Číny a Světové zdravotnické organizace (WHO) se virus přenesl na člověka pravděpodobně ze zvířat, a to prostřednictvím obchodu s divoce žijícími druhy. Infekce účetního z Wu-chanu přispěla ke spekulacím, že nový typ koronaviru unikl z tamní laboratoře.

Tým expertů WHO strávil společně s čínskými vědci loni ve Wu-chanu a okolí čtyři týdny. Ve společné zprávě uvedli, že virus SARS-CoV-2 je patrně přírodního původu a jeho hostitelem mohli být netopýři. Na člověka se podle nich mohl přenést přes mezihostitele.

Jednačtyřicetiletý účetní, který byl dlouhou dobu považován za prvního člověka nakaženého covidem, uvedl, že příznaky choroby se u něj poprvé objevily 16. prosince 2019, tedy o několik dní později, než se předpokládalo, napsal v nové studii šéf oddělení ekologie a evoluční biologie na Arizonské univerzitě Michael Worobey. Omyl způsobil fakt, že dotyčný muž krátce předtím 8. prosince vyhledal lékařskou pomoc kvůli problémům se zuby.

"Symptomy byly u něj zaznamenány až poté, co byly příznaky nemoci zjištěny u lidí pracujících na wuchanském tržišti. Prvním známým případem je tak prodavačka mořských produktů z tohoto trhu, u níž nemoc začala 11. prosince," píše se ve studii, která byla ve čtvrtek zveřejněna v prestižním časopise Science.

Virolog Michael Worobey byl mezi skupinou 15 expertů, kteří v polovině května v článku v časopise Science vyzývali k důkladnému zvážení hypotézy o úniku viru z wuchanské laboratoře. Ve své nové studii ale uvádí, že jeho výzkum - při němž analyzoval případy ze dvou wuchanských nemocnic - přináší důkazy podporující teorii nákazy člověka od zvířete na wuchanském tržišti.

"V tomto jedenáctimilionovém městě je polovina prvních případů spojena s místem o velikosti fotbalového hřiště. To by se dalo těžko vysvětlit, pokud bychom tvrdili, že epidemie nezačala na tomto tržišti," podotkl Worobey.