První závod superbikového MS v Mostě ovládl Rea, König byl dvacátý

Most - Brit Jonathan Rea vyhrál první závod mistrovství světa superbiků v Mostě. Šestinásobný světový šampion si v osmém dílu seriálu připsal premiérovou výhru v sezoně, v čele průběžného pořadí je i nadále dnes dvanáctý Álvaro Bautista ze Španělska. Jediný Čech na startu Oliver König byl dvacátý a dál čeká na první letošní body.

První závod na severu Čech poznamenalo počasí. Motocyklisté odstartovali na mokré trati, která rychle osychala, a řada z nich se následně rozhodla pro výměnu pneumatik.

Neplánovaně do depa zajel i König, jenž se po vydařeném startu chvíli držel na 14. místě. Jeho mechanici museli při výměně navíc řešit technické problémy a jednadvacetiletý jezdec se propadl až na konec startovního pole.

"Závod byl fakt špatný. Nevím přesně, co se stalo při výměně pneumatik, nešla jim tam dát pneumatika a ztratili jsme hodně času. Jednalo se o mechanický problém. Opravdu mě to hodně štve, chtěl jsem doma zabojovat vepředu, ale celkově tento den byl hrozný. Věřím, že zítra to bude lepší," řekl König.

Po návratu na trať se snažil jet na maximum, ale byl smířený s faktem, že na body opět nedosáhne. "Když mě někdo předjel, snažil jsem se ho držet. Bohužel jsme v boxech ztratili čas a s tím už nejde jen tak něco dělat, když jsou v této kategorii samí rychlí jezdci," podotkl Kónig.

Pražský rodák se stejně jako řada dalších jezdců rozhodl vyrazit do závodu na mokrých pneumatikách a poté je měnil za suché. "Radar ukazoval, že sprchne ještě víc, což se nestalo," řekl manažer Miloš Čihák. "Začátek byl dobrý, ale klouzalo to více, než jsem si myslel. Ale šlo to, pak to začalo rychle osychat a nešlo mi na tom jet. Proto jsem se rozhodl, že zajedu do boxů," řekl König.

Pro vítězství si dojel zkušený Rea, druhý byl Turek Toprak Razgatlioglu, který tak snížil svou ztrátu na vedoucího muže MS Bautistu na 54 bodů. Třetí skončil Ital Danilo Petrucci.

V závodě kategorie Supersport 300 dojel Petr Svoboda šestý a v průběžném pořadí MS je druhý. Na vedoucího Dirka Geigera z Německa, který byl dnes osmnáctý, ztrácí 11 bodů.

Závod mistrovství světa superbiků v Mostu:

První závod: 1. Rea (Brit./Kawasaki) 36:10,894, 2. Razgatlioglu (Tur./Yamaha) -4,007, 3. Petrucci (It./Ducati) -7,939, ...20. König (ČR/Kawasaki) -1 kolo.

Průběžné pořadí MS: 1. Bautista (Šp./Ducati) 395, 2. Razgatlioglu 341, 3. Rea 226.