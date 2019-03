Melbourne - Úvodní závod nové sezony formule 1 Velkou cenu Austrálie vyhrál Valtteri Bottas a připsal si první vítězství od předloňského listopadu. Na druhém místě skončil jeho týmový kolega z Mercedesu a obhájce titulu Lewis Hamilton, třetí byl Max Verstappen z Red Bullu.

Bottas sice odstartoval z druhého místa, ale rychle se dostal před Hamiltona a nakonec ho porazil o 21 sekund. Devětadvacetiletý finský pilot, který navíc získal i nově udílený bonusový bod za nejrychlejší kolo, si připsal čtvrté vítězství v kariéře a první od triumfu v posledním závodě předloňské sezony v Abú Zabí.

V minulé sezoně Bottas nevyhrál ani jednou, což se mu stalo jako prvnímu jezdci mistrovské stáje po pěti letech. "Mám z něj obrovskou radost, protože po minulé sezoně ho spousta lidí odepsala," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff. "Pamatuji si ho z formule 3, kde všechny soupeře ničil. Tenhle přístup trochu ztratil, ale po zimní přestávce přišel a řekl: Jsem zpět. A dnes to dokázal," dodal.

"Přes zimu jsem tvrdě pracoval, hlavně na psychice," přidal Bottas. "Po pěti šesti kolech jsem viděl, že moje vedení postupně narůstá. V tu chvíli jsem věděl, že mám vítězství na dosah. Když se vám to všechno takhle sejde, tak to pak vypadá hrozně snadně. Byl to bez debat můj nejlepší závod v kariéře," uvedl.

Bottas také v závěru nepříliš dramatického závodu jako první využil nového pravidla a získal bonusový bod za nejrychlejší kolo v závodě. "Nechtěli jsme, aby to udělal. Ale neměli jsme ho jak zastavit," řekl Wolff.

Hamilton naopak opět nedokázal proměnit start z pole position ve vítězství. Pětinásobný mistr světa vyhrál kvalifikaci v Albert Parku už pošesté za sebou, ale naposledy v Melbourne triumfoval v roce 2015. "Valtteri jel neskutečně a dnes si to zasloužil," řekl Hamilton, který v Austrálii dojel počtvrté v řadě druhý.

Třetí příčku se ztrátou 23 sekund obsadil Verstappen, díky kterému se po osmi letech na stupních vítězů objevil monopost s motory Honda. "Abych se dostal na stupně vítězů, tak jsem musel předjet Vettela, což nebylo vůbec snadné. V kvalifikaci se nám moc nedařilo, takže odstartovat sezonu na pódiu a soubojem s Mercedesem je skvělé," uvedl Verstappen.

Vstup do nové sezony nevyšel Ferrari, jehož vozy skončily mimo stupně vítězů. Vicemistr světa Sebastian Vettel obsadil čtvrtou příčku a Charles Leclerc byl pátý. Od třetího Verstappena je dělilo zhruba 35 sekund, zatímco za Bottasem zaostali o téměř minutu. "Myslím, že odpověď je jednoduchá. Prostě jsme nebyli dost rychlí," řekl Vettel.

Velká cena Austrálie, úvodní závod MS vozů formule 1 v Melbourne:

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:25:29,000, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -20,886, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -22,520, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -57,109, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -58,230, 6. Magnussen (Dán./Haas) -1:27,156, 7. Hülkenberg (Něm./Renault), 8. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo), 9. Stroll (Kan./Racing Point), 10. Kvjat (Rus./Toro Rosso) všcihni -1 kolo.

Průběžné pořadí (po 1 z 21 závodů): 1. Bottas 26 b., 2. Hamilton 18, 3. Verstappen 15, 4. Vettel 12, 5. Leclerc 10, 6. Magnussen 8.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 44, 2. Ferrari 22, 3. Red Bull 15, 4. Haas 8, 5. Renault 6, 6. Alfa Romeo 4, 7. Racing Point 2, 8. Toro Rosso 1.