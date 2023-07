První zápas na dokončovaném hradeckém stadionu umožní dohoda se zhotovitelem

Hradec Králové - Vedení Hradce Králové našlo řešení, které by 5. srpna umožnilo odehrání prvního soutěžního zápasu FC Hradec Králové na dokončovaném multifunkčním fotbalovém stadionu. Odehrání prvoligového zápasu s Dynamem České Budějovice by měla umožnit dohoda mezi městem a zhotovitelem, a to i přesto, že stavba jako celek zatím nebude mít všechny potřebné zkoušky a nebudou odstraněny všechny vady a nedodělky. Novinářům to dnes řekli zástupci města.

Fotogalerie

Finální podobu dohody budou na svém zasedání schvalovat hradečtí zastupitelé 1. srpna. Podle vedení města není stavba stadionu stále v předpokládané fázi dokončení. "Pokud dojde k tomu, že v termínu před konáním avizovaného fotbalového zápasu dojde k částečné kolaudaci, město je ochotno převzít tu část stavby, která bude předmětem částečné kolaudace a na kterou bude uzavřena předmětná dohoda," řekl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Město podle smlouvy nesmí převzít stavbu stadionu nedokončenou a bez provedení předepsaných zkoušek. "Základní myšlenkou této dohody tedy je, že první domácí fotbalový zápas se 5. srpna odehraje v režimu spoluodpovědnosti zhotovitele. Všechny technické okolnosti dohody nyní ladíme tak, aby byla oboustranně akceptovatelná a neutrpěl kvůli problémům stavby hradecký fotbal. Princip a případný obsah této dohody jsme ještě před kontrolním dnem, který proběhl v úterý, konzultovali s našimi právníky, kteří nám potvrdili, že námi zvolený postup je právně možný," uvedl Řádek.

Základní parametry dohody podle něj zástupci konsorcia zhotovitelů na kontrolním dni odsouhlasili. V čele stavebního konsorcia stojí stavební firma Strabag. "S městem se řešilo dílčí předání díla, to je bez částí, které jsou z aktuálně probíhajících kolaudací vyňaty. Toto dílčí předání smlouva o dílo umožňuje, pokud se na tom obě strany dohodnou," uvedla dnes pro ČTK Jana Kohoutová z oddělení komunikace společnosti Strabag.

V těchto dnech podle ní finišují na stavbě veškeré činnosti, proběhla úspěšná funkční zkoušku s hasiči a v dalších dnech budou probíhat další kontroly státní správy. "Předpokládáme, že potřebné doklady v podobě kolaudačního souhlasu a certifikace FAČR získáme během příštího týdne. Usilovně pracujeme na dokončení části díla, která je potřeba pro odehrání prvního domácího zápasu bez jakýchkoliv omezení," dodala Kohoutová.

Kolaudace fotbalové části stadionu by měla proběhnout ve středu 2. srpna, pak by mělo přijít na řadu převzetí větší části arény. "Ve chvíli, kdy se 5. srpna bude hrát fotbalový zápas, tak velice pravděpodobně bude zkolaudovaná větší část fotbalového stadionu. Z kolaudace budou vyjmuty některé části, které s fotbalem přímo nesouvisí, například ubytovací kapacity," řekl Řádek. Podle něj radnice již na jaře avizovala, že stavba nabírá zpoždění. "Neustále jsme byli ubezpečováni, že se vše stihne," sdělil Řádek.

V současnosti pokračuje proces kolaudace, který má na starosti zhotovitel. "Věřím, že v tuto chvíli máme recept na to, jak celý příběh zvládnout s dobrým koncem pro hradecký fotbal, proto připravujeme návrh dohody se zhotovitelským konsorciem," sdělila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

V případě, že by se ligové utkání 5. srpna nemohlo na stadionu odehrát, znamenalo by to pro klub podle vedení města značné problémy. Hradec by musel podle předpisů FAČR odehrát celou podzimní část ligy na stadionu v jiném městě. Východočeši po návratu do nejvyšší soutěže odehráli poslední dvě sezony v azylu v Mladé Boleslavi.

Stavba arény za 650 milionů korun bez daně začala v srpnu 2021, podle platné smlouvy měla být hotová k 30. červnu. Tento termín stavbaři nesplnili a město dosud uvádělo, že stavba by měla být hotová do 31. července. Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacitu bude mít 9300 diváků.