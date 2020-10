První zálohovaná plechovka Mattoni k dostání na Košíku - video

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly upozorňuje nový projekt Mattoni a Košíku. Společně nabídly speciální edici minerální vody Mattoni s citronovou příchutí v zálohované plechovce. Zákazník, který ji zakoupí a poté proti záloze vrátí, bude mít jistotu, že každá vrácená plechovka bude znovu plnohodnotně recyklována. V ideálním případě opět do plechovky.

"Jedná se o úplně první Mattoni v plechovce v celé téměř 150leté historii značky," upozorňuje Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873. Nápojové plechovky jsou u spotřebitelů stále oblíbenější. V loňském roce se jich jen v ČR prodalo na 700 milionů. „Bohužel, zpět do oběhu se vrátí jen malá část materiálu z nich. Proto chceme, aby naše plechovka měla větší šanci k dalšímu využití. Naším cílem je, aby se v ČR vytřídilo výrazně více plechovek než nyní a dostaly se k následné recyklaci. Ideální cestou ke zvýšení míry třídění jsou přitom zálohy,“ dodává. Speciální edice zálohované plechovky minerální vody Mattoni s příchutí citronu bude k dostání na Košík.cz.

Mattoni 1873 s Košíkem navazují vratnými plechovkami Mattoni na pilotní projekt zálohovaných PET lahví, které začal online supermarket nabízet od ledna tohoto roku. "Přestože nám na jaře situace s koronavirem start značně zkomplikovala, můžeme již teď říct, že deklarovaný zájem zákazníků o ekologičtější nakládání s PET lahvemi se potvrdil. Vratnou PET lahev preferuje asi 70 % zákazníků Košíku kupujících přírodní minerální vodu Mattoni," shrnuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. "Na celkové zhodnocení si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat," dodává.

Košík dlouhodobě sbírá zkušenost s reakcemi zákazníků na inovace v oblasti využívaných obalů. U všech projektů se doposud potvrdilo, že domácnosti jsou změně nakloněné. Například prázdné zálohované PET lahve neměly domácnosti problém uschovávat i v době, kdy z důvodu covidové krize nebylo možné vratné obaly vybírat. Zálohovaná plechovka může nyní stejný trend potvrdit také u firemních zákazníků. "Podařilo se nám vyvrátit přesvědčení, že domácnosti a firmy nejsou ochotné dělat ústupky výměnou za ekologičtější produkty. Z našeho pohledu se ukázalo, že Češi jsou připraveni na výrazné rozšíření zálohovaných obalů a očekáváme, že se to potvrdí i v případě nových plechovek," zakončuje Jeřábek.

V ČR se za posledních 10 let ztrojnásobil počet prodaných plechovek. "Jen loni se u nás prodalo o 100 milionů plechovek více než v předchozím roce," upřesňuje Stepan Vashkevich z Institutu Cirkulární Ekonomiky. Bohužel míra třídění a recyklace za prodejem významně zaostává. Podle odhadů EKO-KOMu se vytřídí jen asi tři plechovky z deseti. To znamená, že v ČR ročně přijde nazmar cca 7812 tun hliníku. Z takového množství by bylo možné vyrobit 312 milionů nových plechovek. "A kde ty dvě třetiny plechovek končí, když ne v recyklačním zařízení? Ze směsného odpadu putují do spaloven a na skládky, v horším případě skončí rovnou odhozené v přírodě," upřesňuje Vashkevich.

Navíc plechovky z té třetiny, která se vytřídí, se u nás recyklují společně s většími kusy hliníku, během čehož dochází ke zbytečným materiálovým ztrátám tenkostěnného hliníku. V ČR zatím žádný podnik samostatně nezpracovává vytříděné hliníkové plechovky na nové plechovky.

Dostupná data o třídění a recyklaci PET lahví a plechovek tedy ukazují, že máme v ČR stále co zlepšovat. "Cirkulární princip, kdy z nápojové PET lahve vyrobíte novou lahev a z plechovky plechovku, je u nás bohužel zatím v nedohlednu. K efektivnímu nakládání s těmito nápojovými obaly jsou nezbytné legislativní změny, které umožní zavedení zálohového systému povinného pro všechny výrobce," doplňuje Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.