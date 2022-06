První z tanků Leopard 2A4 darovaných Německem by Česko chtělo mít do konce roku

Praha - První z tanků Leopard 2A4 darovaných Německem by Česko chtělo obdržet do konce letošního roku, aby se na něm armáda mohla připravovat a cvičit. Poslancům to na dnešním zasedání sněmovního branného výboru řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Německo ČR daruje 15 tanků tohoto typu jako kompenzaci za předání českých těžkých zbraní Ukrajině po napadení Ruskem.

"Dodány budou plně operační včetně munice, náhradních dílů, prvotního výcviku. To umožní pozemním silám překlenout období, než dojde k pořízení nových bojových tanků," uvedla Černochová. Obě země zároveň zahájí jednání o nákupu dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ různých modifikací. Česko by je mohlo koupit v příštích letech.

Na Ukrajinu Česko poslalo podle dostupných informací i tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Německou výpomoc při nahrazení techniky darované na Ukrajinu na začátku května dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala (ODS). Podle Černochové jednal i o zapojení českých firem. Dar 15 tanků nyní Černochová domluvila s německou ministryní obrany Christine Lambrechtovou. Česká armáda dostane 14 bojových tanků a jeden vyprošťovací. Součástí dodávky, kterou zajistí německý obranný průmysl, budou také náhradní díly a munice.

Letos také bude v Německu zahájen výcvik českých vojáků, následovat bude intenzivnější kombinovaný výcvik českých a německých tankistů i na českém území. Obrana si od toho slibuje rychlejší přechod na novou platformu a podporu bilaterální spolupráce.