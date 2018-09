Praha - První vyšetření neukázalo, že by slávistický fotbalista Stanislav Tecl utrpěl v nedělním utkání 9. ligového kola s Bohemians 1905 vážné zranění kolena. Zda a jak dlouho bude osmadvacetiletý reprezentační útočník mimo hru, zatím není jasné.

Tecl v polovině prvního poločasu vršovického derby, které Slavia vyhrála 1:0, upadl na koleno a musel být ze hřiště s bolestivou grimasou odnesen na nosítkách. Na trávníku ho nahradil talentovaný Jan Matoušek.

"Standa má za sebou první vyšetření. Vážné zranění se zatím naštěstí neprokázalo, ale je potřeba počkat, jak koleno zareaguje během pondělí," uvedla Slavia na sociální síti s tím, že více informací by mělo být během dnešního večera.

Teclova absence by byla pro červenobílé o to horší, že momentálně mají problémy všichni jejich útočníci. Dlouhodobě mimo hru je Mick van Buren, zranění trápí Petera Olayinku a Milan Škoda s Murisem Mešanovičem se teprve dostávají do herního zatížení po pauze. Na nezvyklé místo na hrotu útoku tak musel v neděli naskočit Matoušek.

"Standa má problém s kolenem, podvrtlo se mu. Doufáme, že bude brzy zpět. Byla by to pro nás velká ztráta, protože je ve skvělé formě," řekl novinářům slávistický trenér Jindřich Trpišovský.