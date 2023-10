První východočeské derby sezony vyhrály i díky gólu Kauta Pardubice

Hradec Králové - První východočeské derby sezony vyhráli hokejisté Pardubic, kteří porazili v duelu 9. kola extraligy Hradec Králové na jeho ledě 4:2. Dynamo tak bodovalo i podeváté v sezoně, po sedmé výhře drží vedení v tabulce díky lepšímu skóre před Litvínovem. Rozhodující náskok získali hosté za stavu 1:1 ve druhé třetině, kdy poprvé po svém návratu do Česka skóroval i útočník Martin Kaut.

Hráče s 56 starty v NHL dosud nepustily do hry zdravotní potíže. V obnovené premiéře za Dynamo ho trenér Varaďa postavil do třetí formace, nejvíc však domácí obranu zlobil pozměněný první útok s Říčkou na křídle. Právě Říčka v osmé minutě po Sedlákově nahrávce trefil tyčku Bartošákovy branky.

Na druhé straně měl v pokračující sekvenci velkou možnost Lalancette, jenže zblízka Willa neukličkoval. Kaut potom v první přesilové hře špatně trefil puk před odkrytou brankou, ale i tak šli aktivnější Pardubičtí do přestávky s vedením, když Válovu střelu přesně sklepl Zohorna. Rozhodčí po delší konzultaci potvrdili, že nehrál vysokou holí.

Tým Mountfieldu po šesti minutách druhé třetiny vyrovnal. Dvojnásobnou početní výhodu zhodnotil Lalancette, k němuž se odrazila Blainova střela od zadního mantinelu. Domácí už vkládali do hry větší emoce, jako by si v pravou chvíli uvědomili, že extraligového favorita mohou zdolat jen s enormním úsilím.

Přesto ale zlomová pasáž utkání přinesla dvě branky v hradecké síti. V premiéře se krásně trefil Kaut, jehož střela prošla mezi nohama obránce Janka, i proto ji Bartošák viděl později. Osm sekund před sirénou navíc na třetí pokus dorazil puk za čáru Vondráček, který předtím ještě neproměnil samostatný únik.

Domácí si i na začátku třetí části pomohli využitou přesilovkou, v níž od modré čáry prostřelil zástup hráčů obránce Blain. Dynamo potom jednobrankový náskok vyloženě bránilo a v pěti rivala do šancí téměř nepouštělo. Willa polekala snad jen střela Šťastného, v kooperaci s obranou zastavil dvojí šanci Janka. Jakmile domácí trenéři odvolali Bartošáka na střídačku, střelou přes dvě pásma definitivně rozhodl Cienciala.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Bohužel jsme dostávali góly v pro nás nešťastný čas. První na konci úvodní třetiny, třetí na konci druhé. Musíme se zlepšit a být v předbrankovém prostoru důraznější. Pomáhali jsme si přesilovkami, které nás dostávaly zpátky do zápasu. Přestože hráči odevzdali maximum, na výborný výkon Pardubic to nestačilo a můžeme jim jenom pogratulovat."

Aleš Krátoška (Pardubice): "Zápas byl velmi kvalitní, před bouřlivou atmosférou, podle mě se hodně blížil utkání play off. Hradec hrál opravdu velice dobře, ale my jsme to i díky zkušenostem v závěru uválčili a dotáhli do vítězného konce."

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. Lalancette (Blain, T. Pavelka), 44. Blain (T. Pavelka) - 17. T. Zohorna (Vála, R. Kousal), 32. M. Kaut (Cienciala), 40. Vondráček (Hrádek, Mandát), 59. Cienciala. Rozhodčí: Šír, J. Ondráček - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 6533.

Hradec Králové: P. Bartošák - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, P. Marcel - Šťastný, Pilař, R. Pavlík - Jasper, Tamáši, Okuliar - Jergl, Lalancette, Perret - A. Novotný, P. Moravec, Chalupa. Trenér: T. Martinec.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, J. Kolář, Vála, Hrádek - Hyka, L. Sedlák, Říčka - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Cienciala, M. Kaut - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.