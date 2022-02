První vozy amerického konvoje jsou v ČR, jedou na cvičení na Slovensko

Rozvadov (Tachovsko) - První vozy amerického vojenského konvoje vjely dnes ve 21:00 do Česka přes hranice v Rozvadově. Vojáci se přesouvají z Německa na cvičení na Slovensko. Prvních 12 nákladních vozů vjelo do země s dvouhodinovým zpožděním oproti plánu. Ve tmě a chladnu na ně čekalo několik příznivců vojenské techniky. Po dálnici konvoj pokračuje do Ostrova u Stříbra, kde má technickou přestávku na dotankování a kontrolu vozidel. Následuje přesun do Rančířova na Jihlavsku, kde vojáci přespí. Celý přesun bude mít 500 kusů techniky a 1200 vojáků, řekla ČTK mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Konvoj podle Dvořákové bude projíždět po českých silnicích v nočních hodinách rozdělený do pěti částí. Každá část bude rozdělena na tři až pět skupin, které budou projíždět s hodinovým odstupem kvůli plynulosti dopravy. Dnes v noci pojedou tři skupiny po deseti až 20 vozidlech. Do Rančířova u Jihlavy tak budou američtí vojáci dojíždět v několika proudech denně. Poslední by odtud měli odjíždět 22. února. Tábor jim poslouží i při návratu ve druhé polovině března.

"Tento přesun je zatím nejpočetnější ve srovnání s loňským rokem, kdy se jednotky přesunovaly na cvičení Saber Strike a přesun čítal 900 vojáků a 600 kusů kolové techniky," uvedla armádní mluvčí. Po přejezdu hranice policie zkontrolovala počty vozidel a vojáků. "Vozidla také dostanou GPS zařízení k monitorování jejich přesunu po celém území ČR," řekla Dvořáková.

V první skupině asi 12 vozidel a 29 vojáků bylo jedno obrněné kolové vozidlo Stryker ve zdravotnické úpravě, zbytek tvořila především nákladní logistická vozidla. Ani dlouhé čekání v chladnu neodradilo některé příznivce vojenské techniky. S osmiletým a devítiletým synem čekal několik hodin na příjezd konvoje otec Petr z Domažlicka či rodina s dítětem z Tachovska. I když se těšili hlavně na obrněné transportéry Stryker či na víceúčelová terénní vozidla HMMWV, spokojeni byli nakonec i s ukázkou vozidel logistického zajištění. "Jsem spokojený, těšil jsem se hlavně na vojáky," řekl osmiletý chlapec.

Dvouhodinové zdržení příjezdu první skupiny oproti původním předpokladům odůvodnil velitel jednotky Christopher Richardson vyřizováním dokladů a všech písemných náležitostí. Při přesunu neočekává žádné větší problémy. "Jedeme 800 kilometrů na cvičení na Slovensko. Bezpečnost je pro velitele a vojáky v našem konvoji hlavní prioritou. Jsme vděční za policejní doprovod a děkujeme všem za trpělivost při našem přesunu na místo určení," řekl. Konvoj, který vyjel z americké vojenské základy z německého Vilsecku, je podle něj zásadní součástí cvičení Saber Strike. "Cvičení, jako je Saber Strike, jsou pro spojence v NATO základní příležitostí posílit naše individuální i kolektivní dovednosti, učit se jeden od druhého a posílit naši koalici," řekl.

Vojáky doprovází po cestě vojenská i státní policie. "Důrazně upozorňujeme řidiče, aby v žádném případě nenarušovali celistvost kolony vojenských vozidel. Je nutné si uvědomit, že se jedná o těžkou armádní techniku a každý nestandardní manévr by mohl mít za následek kolizi, která by mohla mít až fatální následky. Počítejte tedy s tím, že kolonu vozidel musíte předjet celou nebo jet za ní. Pokud budete mít v plánu sjet z dálnice, doporučujeme vám jet za kolonou armádní techniky a následně dálnici bezpečně opustit," vzkázala řidičům plzeňská policejní mluvčí Eva Červenková.

Ve vojenském areálu v Rančířově u Jihlavy čekají americký vojenský konvoj vytápěné stany i temperované kontejnery se sprchami a dalším sociálním zázemím. Připravený je zdravotní tým a také stan pro izolaci vojáků, u nichž by se prokázal covid-19. V areálu může během přesunu konvoje z Německa na cvičení na Slovensko odpočívat až 350 vojáků. První přijedou ve středu nad ránem. V areálu je také autoopravna a místo pro doplnění pohonných hmot.

Vojáci a technika armády USA se přes území republiky přesouvali už několikrát. Naposledy projížděli loni v květnu a červnu.