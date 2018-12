Ilustrační foto - Novým tunelem u Plzně, nejdelším v ČR, projel 16. listopadu 2018 v 08:20 první zvláštní vlak s cestujícími. Už od čtvrtka odpoledne, kdy provoz v novém jižním čtyřkilometrovém tubusu povolil Drážní úřad, tam mohly jezdit nákladní vlaky. Během dne tam začnou projíždět všechny expresy, rychlíky a spěšné vlaky ve směru z Plzně do Prahy, od soboty pak také v opačném směru na Prahu. Ejpovický tunel je součástí nové tratě z Plzně do Rokycan, která je na III. tranzitním koridoru Praha - Cheb.

Ilustrační foto - Novým tunelem u Plzně, nejdelším v ČR, projel 16. listopadu 2018 v 08:20 první zvláštní vlak s cestujícími. Už od čtvrtka odpoledne, kdy provoz v novém jižním čtyřkilometrovém tubusu povolil Drážní úřad, tam mohly jezdit nákladní vlaky. Během dne tam začnou projíždět všechny expresy, rychlíky a spěšné vlaky ve směru z Plzně do Prahy, od soboty pak také v opačném směru na Prahu. Ejpovický tunel je součástí nové tratě z Plzně do Rokycan, která je na III. tranzitním koridoru Praha - Cheb. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - První manipulační nákladní vlak projel dnes po 16:40 severním tubusem nejdelšího železničního tunelu v České republice u Ejpovic u Plzně. Zkušební provoz severním tubusem dnes povolil Drážní úřad. Jižním tubusem více než čtyřkilometrového tunelu jezdí vlaky už od poloviny listopadu. První vlaky s cestujícími projedou severní částí tunelu v sobotu. V plném provozu podle nového jízdního řádu začnou vlaky jezdit celým tunelem od 9. prosince, tedy od neděle.

ČTK to dnes řekli mluvčí Drážního úřadu Martin Novák a mluvčí investora stavby, Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Ejpovický tunel je součástí modernizace trati mezi Plzní a Rokycany za 6,8 miliardy korun, z toho téměř polovinu stál tunel. Modernizovaná trať patří do III. železničního tranzitního koridoru z Prahy do Chebu.

"Dnes odpoledne provedl Drážní úřad zkušební prohlídku severního tubusu tunelu. Neobjevily se žádné komplikace, proto mohl být zahájen zkušební provoz, který potrvá, stejně jako u jižního tubusu, do 31. prosince 2019," řekl Novák. Během příštího roku se bude zkoumat reálný provoz celé stavby.

Od nového grafikonu by rychlíky, které pojedou rychlostí až 160 kilometrů v hodině, měly trasu Plzeň - Rokycany zvládnout za 11 minut. To je o devět minut méně než dosud a dvakrát rychleji, než to zvládne nejrychlejší autobus. Doba cestování rychlíkem mezi Plzní a Prahou se sníží na hodinu a 20 minut. Budou rychlejší než autobus z Plzně na Prahu-Florenc i z Plzně na pražský Zličín a metrem do centra. Trať mezi Rokycany a Plzní, která se zkrátila o šest kilometrů na 14 km, by mělo podle zástupců obou koncových měst využívat ještě více lidí.

Ražba jižního tubusu o délce 4150 metrů začala u Kyšic v únoru 2015 a skončila před Plzní v červnu 2016. Na severním tubusu začal pracovat razicí štít v září 2016 a skončil loni v říjnu. Kolejnice v tunelu jsou kvůli průjezdu záchranářů uloženy ve speciálních panelech. Po stranách vedou bezpečnostní chodníky, pod nimiž jsou kabely a suchovod pro případ požáru.