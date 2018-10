Sölden - Obří slalom v Söldenu vyhrála na úvod Světového poháru ve sjezdovém lyžování úřadující mistryně světa Tessa Worleyová. Francouzská lyžařka za sebou na rakouském ledovci nechala Italku Federicu Brignoneovou a olympijskou šampionku a celkovou vítězku seriálu Mikaelu Shiffrinovou z USA.

Devětadvacetiletá Worleyová dosáhla na třinácté pohárové vítězství v kariéře a opět v obřím slalomu, který je její nejsilnější disciplínou. Dvojnásobná mistryně světa si první výhru v Söldenu zajistila nejrychlejší jízdou v druhém kole, po němž se vyšvihla do čela z průběžné třetí pozice. Brignoneovou, jež po úvodním kole vedla, porazila o 35 setin sekundy.

"Bylo to těžké, ale takhle je to v Söldenu vždycky," uvedla Worleyová, která je v pětadvacetileté historii pohárových závodů v Söldenu první francouzskou vítězkou. "Je úžasné, že se mi to povedlo, ale vím, že sezona je ještě dlouhá."

Třetí místo obsadila s odstupem 94 setin nejlepší lyžařka minulých dvou sezon Shiffrinová. Olympijská šampionka z Pchjongčchangu odsunula o pět setin na čtvrté místo majitelku malého glóbu z minulé zimy Němku Viktorii Rebensburgovou.

"Nebylo to dnes moc hezké lyžování, ale dřela jsem a jsem docela spokojená. Bylo to náročné, ale myslím, že jsme všechny rády, že jsme znovu v závodním rytmu," uvedla třiadvacetiletá hvězda Shiffrinová.

Lyžařky se musely především v prvním kole vyrovnat se špatnou viditelností způsobenou sněžením a mlhou. Úvodní jízda znamenala konečnou pro jedinou českou reprezentantku v Söldenu Gabrielu Capovou, jež zajela 59. čas a zůstala daleko za postupovou třicítkou.

V neděli by se měli v Söldenu představit v obřím slalomu muži včetně Ondřeje Berndta. Konání závodu ohrožuje předpokládaný silný vítr.

Pořadí obřího slalomu SP v Söldenu:

1. Worleyová (Fr.) 2:00,51 (59,11+1:01,40), 2. Brignoneová (It.) -0,35 (58,71+1:02,15), 3. Shiffrinová (USA) -0,94 (59,31+1:02,14), 4. Rebensburgová (Něm.) -0,99 (58,95+1:02,55), 5. Brunnerová (Rak.) -1,93 (59,65+1:02,79) a Mowinckelová (Nor.) -1,93 (59,61+1:02,83), 7. Holdenerová (Švýc.) -2,31 (1:00,43+1:02,39), 8. Lysdahlová -2,47 (1:00,58+1:02,40), 9. Stjernesundová -3,04 (1:01,85+1:01,70), 10. Haugenová (všechny Nor.) -3,11 (1:01,14+1:02,48), ...v 1. kole 59. Capová (ČR) 1:05,31.