První vesmírná raketa vyrobená na 3D tiskárně odstartovala z Mysu Canaveral

Mys Canaveral (USA) - První vesmírná raketa vyrobená převážně na 3D tiskárně ve středu před půlnocí místního času (dnes ráno SEČ) odstartovala z Mysu Canaveral na Floridě ve Spojených státech, ale kvůli potížím s druhým stupněm se jí nepodařilo dosáhnout oběžné dráhy. Uvedly to agentura AFP a televize CNN.

Fotogalerie

Americký start-up Relativity Space chtěl při misi nazvané Good luck, have fun (Hodně štěstí, užij si to) dokázat, že náročný start a let do vesmíru vydrží i netradičně vyrobená raketa. Zároveň chtěla společnost shromáždit co nejvíce dat pro další vývoj raket, které by byly levnější a snáze vyrobitelné.

Velkou pozornost startu zaručily vyhlídky raketového průmyslu, podle kterých by 3D tisk mohl pro odvětví představovat malou revoluci. Výhodou takto vyrobených raket je podle Relativity Space zjednodušení výrobního procesu, rychlost a související snížení nákladů. Kompletní výroba trvala 60 dní, uvádí společnost.

Raketa je vysoká 33,5 metru s průměrem něco málo přes dva metry. První stupeň má devět raketových motorů Aeon 1, které jsou rovněž vyrobené na 3D tiskárně. Cílem Terranu 1 bylo na nízkou oběžnou dráhu Země vynést 1250 kilogramů (tolik váží například menší družice). Při prvním letu ovšem raketa nenesla využitelný náklad.

Terran 1 pohání směs kapalného kyslíku a kapalného metanu. V případě úspěchu by se jednalo o první raketu používající toto palivo, známé jako methalox, která by dosáhla oběžné dráhy. Očekává se, že stejné palivo budou používat rakety Vulcan firmy United Launch Alliance a Super Heavy společnosti SpaceX.

Předchozí dva pokusy o start rakety Terran 1 na poslední chvíli překazily technické problémy. Nejprve 8. března technici start přerušili kvůli problémům s teplotou v palivových nádržích, 11. března dvakrát zastavili start v posledních vteřinách kvůli problémům s automatickými systémy a následně s tlakem v palivových nádržích.

Relativity Space nyní vyvíjí také větší raketu, Terran R, která bude schopná vynést na nízkou oběžnou dráhu až dvacet tun nákladu. Spoluzakladatel Relativity Space Tim Ellis to označil za jedinečnou příležitost na trhu, kde je po nosičích velká poptávka. Na volné místo v raketách Ariane Evropské kosmické agentury (ESA) nebo SpaceX se v současné době může čekat i roky.