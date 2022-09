První veřejný projev Karla III. byl osobní i majestátní, píše britský tisk

Londýn - První veřejný projev nového britského krále Karla III. měl osobní tón a byl plný emocí, panovník při něm ukázal svou majestátnost, píše dnes britský tisk. Král promluvil k Britům v projevu přenášeném televizními stanicemi v pátek večer, den poté, co po sedmi desetiletích na trůnu zemřela jeho matka, královna Alžběta II.

Proslov Karla III. a jeho fotografie zaplnily titulní stránky všech britských novin. "I přes zármutek se už král Karel III. obrátil k povinnostem panovníka," píše bulvární list Daily Express o králi, který ukázal svou "majestátnost". Po desetiletích příprav na roli panovníka obstál na výbornou, uvádí víkendová edice listu i.

Král hovořil vřele, píší The Times, a v překvapivě důvěrném proslovu byl upřímný, uvádí další bulvární list Daily Mail. O blízkosti k posluchačům a upřímnosti proslovu Karla III. píše i The Daily Telegraph, podle kterého byla řeč tou nejosobnější, jakou kdy jakýkoliv britský panovník pronesl.

Karel III. v "dojemném" proslovu dokázal, že zvládne zaplnit prázdné místo po královně, napsal The Sun. Podle listu byl projev "plný lásky", a to nejenom k jeho matce, ale i k manželce Camille a oběma synům. Když hovořil o Alžbětě III., byl plný emocí, uvedl list The Guardian.

"Tak jako to s neochvějnou oddaností činila královna, také já slavnostně slibuji, že ve zbývajícím čase, který mi bůh dopřeje, budu dodržovat ústavní principy, které stojí v samém srdci našeho národa... a bez ohledu na váš původ nebo přesvědčení se budu snažit vám sloužit s oddaností, respektem a láskou," řekl 73letý panovník v proslovu. Posledních tří slov si všímal i tisk, na titulní stránku je umístil například bulvární Daily Mirror i obchodní list Financial Times. Novináře zaujalo i láskyplné označení královny, kterou Karel III. nazval "moje milovaná máma".

Britský tisk se zmínil také o nečekané vycházce Karla III. u brány Buckinghamského paláce v pátek odpoledne, kdy se setkal s truchlícími. Lidé se před sídlo panovníka v Londýně začali scházet už ve čtvrtek odpoledne a k branám kladou květiny či svíčky ve vzpomínce za zesnulou královnu. Podle Daily Express byla nálada u Buckinghamského paláce jak zasmušilá, tak s příchodem nového krále oslavná.