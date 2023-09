První ukrajinští piloti by mohli zakončit výcvik na F-16 v USA před koncem roku

New York/Kyjev - První ukrajinští piloti by mohli zakončit výcvik na amerických stíhačkách F-16 v USA před koncem letošního roku. Na bojových misích ale budou moci létat až za delší dobu. Podle agentury AP to v úterý řekl ředitel americké letecké národní gardy Michael Loh. Výcvik bude podle něj probíhat v Tusconu v Arizoně a ukrajinští piloti by tam měli dorazit v říjnu.

Letci nyní absolvují testy z angličtiny. V závislosti na svých schopnostech a zkušenostech s pilotováním by mohli výcvik v USA zakončit za tři měsíce, sdělil Loh.

"Jakmile dostanou povolení, přijedou sem a hned začnou s výcvikem," sdělil šéf národní gardy. Základna gardy v Tusconu pravděpodobně přesune jiné závazky ohledně výcviku zahraničních pilotů, aby mohla dát přednost ukrajinským letcům. "Je to národní priorita," prohlásil Loh.

Po dokončení výcviku v USA však piloti budou muset projít ještě dalším výcvikem NATO v Evropě. Poté bude následovat výcvik zaměřený na údržbu letounů, který bude rovněž předcházet nasazení stíhaček v misích na Ukrajině. Kolik času další příprava pilotů zabere, Loh nedokázal odhadnout.

Ukrajina své spojence o poskytnutí stíhaček F-16 žádala téměř od začátku ruské invaze, kterou Moskva zahájila loni v únoru. USA, které musely předání stíhaček americké výroby schválit, ale zpočátku váhaly a argumentovaly vysokou cenu těchto strojů, jejich složitou údržbou či obavami z vyprovokování Ruska k dalšímu vyostření konfliktu. Letos v květnu ale dala administrativa amerického prezidenta Joea Bidena najevo, že s poskytnutím stíhaček Ukrajincům souhlasí. Dodávky už přislíbily Dánsko, Nizozemsko a Norsko. Výcvik pilotů má probíhat v několika zemích, mimo jiné v Dánsku, Rumunsku a Británii.