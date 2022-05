První třetina byla dobrá, ale pak jsme se báli hrát, mrzelo Krejčího

Tampere (Finsko) - David Krejčí byl prvním střelcem semifinálového zápasu mistrovství světa mezi českými hokejisty a Kanadou. Z národního týmu ale zůstal nakonec také jediný, zatímco soupeř se prosadil hned šestkrát. Krejčí k tomu obhájcům titulu nechtěně dopomohl vyloučením, které označil za vtip. Zdůraznil, že pokud nechce mužstvo odjet z Finska s prázdnou, musí v nedělním souboji o bronz proti USA předvést výrazně lepší výkon.

"První třetina byla dobrá. Škoda toho inkasovaného gólu na jejím konci... Kanaďani pak dali góly z přesilovek a bylo to těžké. Zatímco ale první třetina byla dobrá, pak jsme se báli hrát. Jen jsme puk odhazovali, to takhle nejde. My jsme prostě přestali hrát, nechtěli jsme vůbec puk," uvedl v rozhovoru s novináři Krejčí, jenž přesilovkovým gólem po nahrávce Romana Červenky otevřel skóre. "Červus mě hezky našel, ale to je teď k ničemu."

Předzápasové odhodlání se nakonec nepromítlo do výkonu národního týmu na ledě. "Každý se musí sám podívat do zrcadla, proti Spojeným státům o bronz to musí být úplně jiný výkon. Medaili jsme neudělali hodně dlouho. Byla by to hezká náplast. Ale tolik chyb, co tam bylo... Musíme chtít hrát s pukem. Nevím proč, ale prostě to tam dnes nebylo," přemítal Krejčí.

Mužstvo jako kdyby zlomil vyrovnávací gól Kanady těsně před první přestávkou. "Myslím, že první třetina byla solidní, ale bohužel. Kanaďani dali góly z přesilovek, které by v NHL vůbec nepískli. Musíme to brát, jak to je. Ale když to řeknu anglicky, tak je to joke, co tam nějací lidi předvedli. Polovina těch faulů by v NHL nebyla," prohlásil Krejčí, jehož Mathew Barzal poslal zpět do hry už po 20 sekundách z trestu.

Podle Krejčího bude důležité, aby tým hodil neúspěch za hlavu a pokusil se dosáhnout alespoň na bronz. "Musíme ale chtít hrát. Jestli přijdeme jak dnes, tak můžeme odjet hned," uvedl.

Podle kapitána Romana Červenky byla škoda, že se týmu nepovedlo zvýšit na 2:0. "První třetina byla podle našeho scénáře. Kdybychom dali ještě jeden gól v přesilovce, bylo by to veselejší. Pak už ale bylo všechno naopak. Úplně se to ve druhé třetině sesypalo. První nebyla špatná, ale jestli to udělal ten gól do šatny? Nevím. Kanaďani proměnili dvě přesilovky a my pak byli všude pak druzí," mrzelo Červenku.

Tresty za oplácení Krejčího a Davida Pastrňáka nechtěl komentovat. "Nevím, co na to říct. Potřebujeme se už soustředit na neděli, tohle je za námi. Bylo to špatný a nepovedlo se to. Je to škoda, protože jsme zápas rozehráli dobře, opravdu jsem cítil, že všechno šlape. Ale pak najednou byl soupeř všude první. Když Kanaďani vedou, tak si věří. Je složité napadat, když jsme všude a nikde," řekl Červenka.

Připomněl, že i bronz by měl pro český hokej velkou hodnotu po desetiletém čekání na zisk medaile. "Jestli chceme medaili, tak ten dnešek musíme z hlavy škrtnout. Zápas přijde hrozně rychle, ukáže se, jak moc tu medaili budeme chtít. Všichni si uvědomujeme, že i tahle medaile má svoji velkou cenu. Chtěli jsme moc do finále, ale teď musíme připravit hlavy, ať tam v neděli necháme všechno. Zase si musíme všichni pomáhat," uvedl Červenka.