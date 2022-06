První tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu F1 vyhráli Pérez a Leclerc

Baku - Úvodní tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu vozů formule 1 vyhráli Sergio Pérez a Charles Leclerc. Zatímco mexický jezdec Red Bullu zvítězil před svým rivalem z Ferrari v první části, v odpoledních jízdách si oba piloti pořadí v čele prohodili. Třetí byl pokaždé lídr mistrovství světa a Pérezův týmový kolega Max Verstappen.

Obhájce loňského vítězství Pérez potvrdil v Baku dobrou formu. Před necelými dvěma týdny vyhrál Velkou cenu Monaka a z posledních pěti závodů se umístil čtyřikrát na stupních vítězů. Na Verstappena ztrácí v pořadí šampionátu z třetí příčky patnáct bodů. Před závodem v Baku podepsal s Red Bullem novou dvouletou smlouvu a o víkendu může manko na čelo ještě snížit. V prvním tréninku porazil Leclerca o 127 tisícin sekundy.

Čtyřiadvacetiletý monacký jezdec Leclerc chce naopak zapomenout na poslední neúspěch, kdy skončil po chybách svého týmu v Monte Carlu čtvrtý. Na Verstappena ztrácí devět bodů. Ve druhém tréninku předčil Péreze o 0,248 sekundy.

Dařilo se také Fernandu Alonsovi z Alpine, jenž se v neděli stane pilotem s nejdelší kariérou v F1. Čtyřicetiletý Španěl, který se bude v mistrovství světa pohybovat už 7770 dní, obsadil v trénincích pátou a čtvrtou příčku.

Zatímco v úvodní části museli svůj vůz odstavit kvůli technickým potížím Mick Schumacher z Haasu a Nicholas Latifi z Williamsu, odpoledne měl potíže Latifiho týmový kolega Alexander Albon. Thajský jezdec opřel svůj vůz do zdi, a přestože se s ním dostal zpět do boxů, do konce tréninku se už na trať nevrátil.

Program Velké ceny Ázerbájdžánu pokračuje sobotním třetím tréninkem a následnou kvalifikací od 16:00 SELČ. Závod se uskuteční v neděli od 13:00.

Výsledky tréninků na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1

První trénink: 1. Pérez (Mex./Red Bull) 1:45,476, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,127, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,334, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -0,536, 5. Alonso (Šp./Alpine) -1,095, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -1,191.

Druhý trénink: 1. Leclerc 1:43,224, 2. Pérez -0,248, 3. Verstappen -0,356, 4. Alonso -0,918, 5. Sainz -1,050, 6. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -1,091.