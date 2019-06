První trénink Plzně s posilami, Bakoš podle Vrby bonzovat nemusí

Plzeň - Fotbalisté Plzně po dvoudenních fyzických testech zahájili úvodním tréninkem přípravu na novou sezonu. Trenérovi Pavlu Vrbovi se hlásila většina letních posil, čeští a slovenští reprezentanti se k týmu připojí později. Dušana Fitzela na pozici asistenta nahradil Marek Bakoš.

Vedle Jana Kopice, Jakuba Brabce a Slováků Patrika Hrošovského a Matúše Kozáčika chyběli i reprezentanti do 21 let Pavel Bucha, Dominik Janošek a Pavel Šulc, kteří se do Plzně vracejí po hostováních v Mladé Boleslavi, Slovácku a Jihlavě. Se slovenskou jednadvacítkou byla i jedna z letních akvizic záložník Christián Herc.

První letní trénink s úřadujícími vicemistry absolvovali další noví hráči, obránce Adam Hloušek, defenzivní středopolař Lukáš Kalvach a ofenzivní univerzál Ondřej Mihálik. Po dlouhém zranění kolene je v plné zátěži i útočník Michael Krmenčík.

"Těch hráčů je hodně a víme, že někteří ještě musí odejít. Z tohoto pohledu je to mužstvo doplněné velice dobře o hráče, kteří mají i zkušenosti ze zahraničí. Myslíme si, že jsme mužstvo doplnili podle toho, abychom zase hráli co nejvýš," řekl Vrba novinářům.

Velkou změnu udělal západočeský klub také v realizačním týmu. Šestatřicetiletý Slovák Marek Bakoš, který po minulé sezoně uzavřel kariéru, na pozici asistenta nahradil Dušana Fitzela. S vrcholovým fotbalem ve 33 letech skončil také záložník Daniel Kolář a ve Viktorii bude sportovním manažerem mládeže.

"Změna to je, ale je to rozhodnutí klubu. Dušanovi končila smlouva a klub se rozhodl pro jiné řešení," podotkl Vrba. "Budeme chtít využít i toho, že má Marek Bakoš blízko k hráčům, bude to víc o komunikaci s hráči a s námi. Nechci říct, že bude chodit bonzovat, ale možná spíš bude víc cítit s hráči a dokáže nám dát i informace, které jsme třeba neměli," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Plzeňští se v prvním zápase letní přípravy v sobotu utkají s třetiligovými Domažlicemi, o čtyři později doma narazí na dalšího tradičního soupeře Sokolov z druhé ligy. Poté si Viktoria na Slovensku zahraje s Liptovským Mikulášem. Od 26. června do 5. července je na programu soustředění v rakouském Westendorfu s dosud neurčenými zahraničními soupeři.

Do nového ročníku první ligy vstoupí Západočeši 12., nebo 13. července, na přelomu července a srpna Plzeň čeká druhé předkolo Ligy mistrů proti Basileji, nebo Olympiakosu Pireus.

Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba po minulé sezoně přišel o dlouholetého spolupracovníka Dušana Fitzela, kterého na pozici asistenta nahradil Marek Bakoš. Vrba si od slovenského začínajícího kouče slibuje zlepšení komunikace mezi mužstvem a realizačním týmem Viktorie, donášením na bývalé spoluhráče ho ale nepověřil.

Šestatřicetiletý Bakoš ukončil hráčskou kariéru a přesunul se rovnou do role asistenta. "Budeme chtít využít i toho, že má blízko k hráčům, bude to víc o komunikaci s hráči a s námi. Nechci říct, že bude v realizačním týmu chodit bonzovat, ale možná spíš bude víc cítit s hráči a dokáže nám dát i informace, které jsme třeba neměli," řekl Vrba novinářům na úvodním tréninku letní přípravy. "Věřím tomu, že Marek je trenérská budoucnost. Je to inteligentní kluk, který třeba bude jednou trénovat sám a bude to zvládat," doplnil pětapadesátiletý kouč.

Konec Fitzela, který mu před angažmá v Plzni dělal asistenta i u české reprezentace a v ruské Machačkale, rozebírat nechtěl. "Změna to je, ale je to rozhodnutí klubu. Dušanovi končila smlouva a klub se rozhodl pro jiné řešení," konstatoval Vrba.

Viktoria v létě získala obránce Adama Hlouška po vypršení smlouvy v Legii Varšava, záložníka Lukáše Kalvacha z Olomouce, na hostování s opcí přišli ofenzivní univerzál Ondřej Mihálik z nizozemského Alkmaaru a slovenský záložník Christián Herc z anglického Wolverhamptonu. Další fotbalisté se vrátili z hostováních.

"Těch hráčů je hodně a víme, že někteří ještě musí odejít. Z tohoto pohledu je to mužstvo doplněné velice dobře o hráče, kteří mají i zkušenosti ze zahraničí. Myslíme si, že jsme mužstvo doplnili podle toho, abychom zase hráli co nejvýš," uvedl Vrba, jehož tým v minulém ročníku neobhájil mistrovský titul a skončil v první lize druhý za pražskou Slavií.

Třiadvacetiletý Kalvach je i potenciální náhradou za slovenského lídra Patrika Hrošovského. "Je to defenzivní záložník, který dokáže zrychlit hru a hrát pozičně velice dobře. Trošku se připravujeme i na odchod Hrošovského, ne v tomto přestupním termínu, ale je možné, že ze půl roku, za rok třeba odejde," přiznal Vrba.

"Mihálik a Hloušek jsou hráči z kraje. Už v minulé sezoně jsem říkal, abychom na těchto postech zvýraznili konkurenci a naši ofenzivu, která asi nebyla podle našich představ. Herc je středový záložník, post desítka, osmička, doplňuje útočnou fázi. Takový hráč nám možná v závěru i trošku chyběl," popsal trenér.

Další posílení kádru nevyloučil. "Pokud by někdo odešel, může se ještě stát, že bychom za toho hráče, který by šel do zahraničí za podmínek, které by klubu vyhovovaly, možná ještě hledali nějaké řešení," uvedl rodák z Přerova.

Na prvním tréninku ještě neměl kompletní tým. Čeští a slovenští reprezentanti se budou do Plzně vracet postupně. "Mají to porůznu, protože třeba Herc, který byl po dohodě s trenérem jednadvacítky jen na jednom zápase, se zapojí dřív, a to v průběhu příštího týdne. Ti ostatní až po Liptovském Mikuláši, těsně před odjezdem na soustředění do Rakouska, aby také měli čtrnáct dní volno. Ale mají individuální plán," řekl Vrba.