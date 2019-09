První trénink F1 v Singapuru patřil Verstappenovi, Bottas boural

Singapur - První trénink na Velkou cenu Singapuru formule 1 ovládl Max Verstappen z Red Bullu. Na druhém místě na okruhu Marina Bay skončil s odstupem necelých dvou desetin sekundy Sebastian Vettel z Ferrari, třetí byl obhájce titulu a vedoucí jezdec šampionátu Lewis Hamilton z Mercedesu.

Verstappen zaznamenal čas 1:40,259 a Vettela porazil o 0,167 sekundy. Čtyřnásobný mistr světa z Ferrari přijel do Singapuru s tím, že po nevýrazných výkonech z poslední doby by potřeboval zajet bezchybný víkend a výkon v prvním tréninku mu dal naději, že přání by se mu mohlo vyplnit.

Třetí Hamilton už za Verstappenem zaostal o sedm desetin, nicméně úvodní trénink nemá v Singapuru příliš velkou vypovídací hodnotu. Již tradičně se jel za denního světla, zatímco sobotní kvalifikace i nedělní závod se konají za tmy a pod umělým osvětlením.

Na čtvrtém místě skončil s odstupem jedné sekundy Valtteri Bottas z Mercedesu, který po zajetí času těžce havaroval. Druhý jezdec průběžného pořadí MS, jenž na Hamiltona ztrácí 63 bodů, vyvázl z nehody bez zranění, ale vůz zdemoloval. Je tak otázkou, zda ho mechanici stihnout opravit do druhého tréninku.

Ten začne ve 14:30 a co napravovat v něm bude mít i vítěz předchozích dvou závodů v Belgii a Itálii Charles Leclerc. Pilot Ferrari kvůli problémům s převodovkou obsadil až předposlední 19. místo.

Tréninky na Velkou cenu Singapuru:

První trénink: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:40,259, 2. Vettel (Něm./Ferrari) -0,167, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,666, 4. Bottas (Fin./Mercedes) -1,077, 5. Albon (Thaj./Red Bull) -1,208, 6. Hülkenberg (Něm./Renault) -1,553.

14:30 druhý trénink.