První tituly ve virtuální cyklistice si vyjeli Turek a Sáblíková

Nupaky (u Prahy) - Premiérové mistrovství republiky ve virtuální cyklistice vyhráli Daniel Turek a Martina Sáblíková. Trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení dominovala na trenažéru na třicetikilometrové trati jednoznačně. Druhou Jarmilu Machačovou porazila o více než tři minuty. Turek zvítězil o 14 sekund před bikerem Janem Škarnitzlem.

"Na začátku jsem to trochu přehnala a musela jsem se poprat s vysokou tepovkou. Musím říct, že výstup na Tourmalet byl pro mě jednoduší," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě. "Musím říct, že mě to hrozně baví. Je to náročné a tepovka moc neklesá během celé trati. To je pro mě jako rychlobruslaře dobře," řekla účastnice čtyř světových šampionátů v silniční cyklistice.

Sáblíková byla mezi 17 účastníky šampionátu, kteří absolvovali v prostorách autosalonu v Nupakách u Prahy na kalibrovaných trenažérech část trasy tradičního závodu závodu Brno - Velká Bíteš - Brno. Celkem se do závodu na virtuální platformě ROUVY zapojilo 349 jezdců.

Turek vyhrál v novém traťovém rekordu. "Myslím, že mi pomohly i zkušenosti z předchozích závodů. Hodně jsem využil jízdu v háku. V závěrečném kopci jsem zkusil zrychlit, Honza (Škarnitzl) to vzal více tempově. Vybudoval jsem si náskok a ten jsem zkusil držet," uvedl Turek. Třetí byl český mistr do 23 let Jakub Otruba.