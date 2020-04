První titul byl důležitý hlavně pro mou další kariéru, vzpomíná Čech

Praha - Fotbalový brankář Petr Čech považuje první ligový titul v Chelsea z roku 2005 za důležitý hlavně pro svou další kariéru. Hned v premiérové sezoně po příchodu do Anglie si vybudoval v týmu trenéra Josého Mourinha pevnou pozici jedničky a ukázal, že na něm mohou na Stamford Bridge stavět. Na první titul "Blues" po 50 letech současný člen klubového vedení Chelsea stále rád vzpomíná. K úspěchu podle něj přispělo to, že mužstvo bylo hladové po úspěchu a věkově výborně poskládané.

Čech před 15 lety slavil v Chelsea svůj první ligový titul. "Neřekl bych, že byl nejcennější, ale myslím, že byl důležitý v mojí kariéře. Hlavně v tom, že v první sezoně jsem si vytvořil pozici brankářské jedničky v klubu a všem jsem ukázal, že přestože mi bylo teprve 22, 23 let, tak ten tým na mně může stát. Že klub má jistotu, na které může stavět. Myslím, že to bylo v té sezoně hlavní. Cennost titulu je jasná, ale těžko říct, jestli byl nejcennější," řekl Čech v rozhovoru pro ČTK, který zprostředkovala agentura Sport Invest.

Chelsea v ligové sezoně 2004/05 jen jednou prohrála. "Byla to historická sezona z pohledu klubu, všichni žili šancí získat titul. Byli jsme výborně připraveni. Už v přípravě bylo vidět, že tým je složený velmi dobře, i co se týče věkových kategorií. Měli jsme zkušené i mladé hráče, ale hlavně jsme měli hladový tým. Všichni jsme se dostali do fáze, že jsme přišli do Chelsea vyhrát společně něco velkého. Kromě pár hráčů jsme neměli v týmu borce, kteří by vyhráli všechno," podotkl Čech.

"Samozřejmě kluci, co přišli z Porta, za sebou měli vítězství v Poháru UEFA a Lize mistrů a Makelele byl z Realu Madrid. Někteří hráči přišli z klubů, kde něco vyhráli. Ale pořád tam byla skupina hráčů, jako jsem byl já, kteří přišli hladoví, aby ukázali, že na to mají v nejlepší lize na světě, aby ji vyhráli. To nás nakoplo a táhlo nás to celou sezonu. Navíc byla vidět i soudržnost i mimo hřiště, že tým si opravdu sednul, i co se týče trenéra. Všechno zapadlo do sebe. Měli jsme tam spoustu překážek, byla spousta momentů, kdy se sezona mohla sklopit na špatnou stranu. A ten tým všechny překážky přeskočil," doplnil sedmatřicetiletý Čech.

Rekordman v počtu startů za českou reprezentaci přišel do Chelsea v létě 2004 z francouzského Rennes a hned se stal jedničkou. "Abych řekl pravdu, ta sezona mi hodně připomínala (první) sezonu na Spartě, kam jsem přišel a přestože jsem nebyl na začátku v pozici jedničky a do brány jsem se dostal až ve čtvrtém kole, tak jsem pak udělal rekord v počtu nul a v neprůstřelnosti. Takže jsem s tím měl zkušenosti. Bylo to prakticky stejné - veliké očekávání, obrovská konkurence na postu brankáře," podotkl Čech.

"Když jsem přišel do Sparty, jak Michal Špit, tak hlavně Jarda Blažek měli výborné renomé, reputaci. Měli za sebou vynikající sezonu, takže ta konkurence byla veliká. Po příchodu do Chelsea jsem zažil to samé s Carlem Cudicinim, který byl navíc ještě favorit u fanoušků," doplnil Čech.

V Chelsea na rozdíl od Sparty naskočil hned od prvního kola. Celkově si v ligové sezoně připsal 24 nul a rekordních 1025 minut bez inkasovaného gólu. "Soustředil jsem se jen na to, abych hrál. A ve chvíli, kdy jsme začali sbírat nuly a dařilo se nám i mně, tak jsem využil zkušeností, které jsem zažil ve Spartě," dodal Čech, který s Chelsea získal 15 trofejí a od loňského léta je v klubu poradcem sportovního a technického úseku.

S Čechem titul slavil i další český hráč Jiří Jarošík. "Oslavy byly takové specifické. Titul jsme si zajistili výhrou venku s Boltonem, ale hned o tři dny později jsme hráli semifinále Ligy mistrů s Liverpoolem. Takže ten zápas trochu oslavy zhatil. Navíc jsme potom ještě dohrávali ligu. Oslavy se jako by trochu natáhly. Určitě největším zážitkem byly bezprostřední oslavy v šatně a autobuse s fanoušky okolo na stadionu v Boltonu. A samozřejmě pak i cesta otevřeným autobusem na konci sezony, to byla taková úplně největší oficiální oslava. Bylo to něco, co drtivá většina z nás zažila poprvé. Takže jsme si to užili," dodal Čech.